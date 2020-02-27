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Курс доллара пойдет на штурм новых уровней

Москва, 27.02.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара пойдет на штурм новых уровней

Алексей Павлишак/ТАСС

Накануне курс рубля немного укрепился к доллару и евро, отыграв потери начала недели на фоне стабилизации на мировых фондовых рынках. Так, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 65,155 руб., что на 23 коп. ниже уровня закрытия вторника. Ещё больше подешевела единая валюта ЕС, - курс евро составил 70,7825 руб. (-32,25 коп.).

Рубль, который ещё утром в среду продолжал падать к основным резервным мировым валютам, вечером перешел к росту благодаря улучшению настроений на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках. Об этом, в частности, заявил Александр Карпов из банка «Зенит». При этом он напомнил, что вчера мировые рынки находились в неустойчивом состоянии, так как трейдеры никак не могут определиться с дальнейшим направлением своего движения.

«После двух дней стремительного падения, рубль вчера ближе к вечеру сделал попытку отскока. Попыталась отскочить вверх и нефть. Но насколько эти отскоки будут устойчивыми, сказать пока невозможно. Предположительно, это всего лишь коррекция перед новым падением», – отметил Карпов.

По его мнению, многое будет зависеть от новостей о коронавирусе и его влиянии на глобальную экономику. Таким образом, как считает Карпов, сейчас всё довольно шатко, и при появлении негативного новостного фона, рубль вновь устремится вниз.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка напомнил, что в среду на Московской бирже рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, благодаря поддержке со стороны валют развивающихся рынков, а также на фоне роста цен на нефть.

«Всё это помогло рублю отыграть часть потерь, понесённых ранее. При этом доллар продолжает торговаться выше отметки 65 руб. Можно предположить, что сегодня он закрепится над этой отметкой, что создаст плацдарм для дальнейшего роста «американца», целью которого станет сопротивление на уровне 67,00 руб. или даже выше», - резюмировал эксперт.

Григорий Жирнов из Нордеа банка считает, что давление на рубль оказывают негативные настроения на глобальных площадках, которые сохраняются на фоне ускорения роста числа заболевших коронавирусом.

«Под наибольшим ударом вновь оказываются валюты тех стран, которые находятся в прямой зависимости от экспорта сырьевых товаров, в числе которых и рубль. Также завершился пик налогового периода, и теперь фактор налоговых выплат не будет ограничивать негативные настроения на российском валютном рынке», – подчеркнул Жирнов.

В свою очередь эксперты Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко уверены, что курс рубля сейчас уязвим из-за сильной волатильности на мировых рынках.

«Новости о китайском коронавирусе очень противоречивы. С одной стороны, в Поднебесной практически прекратился рост числа заболевших. С другой же стороны, новые случаи смертельного вируса были выявлены в новых странах Европы, а также в Африке и Пакистане. Поэтому на этом негативе мировые рынки, в том числе валютные площадки вероятнее всего возобновят падение, а рубль может рухнуть за отметку 66,00 руб.», – предположили аналитики Sberbank CIB.

Антон Покатович из «БКС премьер» также считает, что основным драйвером формирования рыночных настроений продолжает оставаться коронавирусный фактор, который влияет на настроение рынков.

«Наш прогноз на четверг такой: движение курса будет определяться взглядами инвесторов на вирусные угрозы. В этой связи мы ожидаем, что доллар будет торговаться в коридоре 64,80-66,00 рублей», – предположил он.

Между тем Иван Марков из ИК «Иволга Капитал» полагает, что в краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться в диапазоне 65,00-66,00 руб., а курс евро — в пределах 71,0-71,50 руб.

Смотрите курс доллара онлайн в реальном времени здесь: www.profinance.ru/currency_usd,asp

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