Лукашенко подтвердил, что Москва компенсирует Минску потери из-за налогового маневра

Белоруссия получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Новость передает БелТА. Белорусский лидер при этом уверяет, что, несмотря на это российские чиновники намеренно искажают картину по достигнутым договоренностям с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко пояснил, что «министры по-своему трактуют договоренности двух президентов».

«Не успели с Путиным договориться о компенсации снижения пошлин за счет премий: например, мы 1 млрд долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 млн долларов, то Россия в этом случае компенсирует нам 300 млн долларов, а министры к вечеру уже трактуют по-другому», – пояснил президент Белоруссии.

Он отметил, что договоренность зафиксирована в записи разговора «черным по белому», откуда следует, что «разницу компенсируют, то есть финансово мы останемся на уровне прошлого года».

Ранее глава Белоруссии рассказал, что в ходе телефонных переговоров получил от Владимира Путина «неожиданное предложение» компенсировать республике выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.