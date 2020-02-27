Медики в Китае усомнились в китайском происхождении нового коронавируса

Как считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, тот факт, что вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском мегаполисе Ухань, вовсе не означает, что источник новой инфекции находится именно в Китае. Он подчеркнул, что в настоящее время стали давать о себе знать новые случаи коронавируса в других странах.

«В настоящее время за границей появились случаи инфецирования, и хотя вспышка эпидемии впервые была обнаружена в КНР, вовсе не обязательно, что источник болезни возник в Китае», - цитирует РИА «Новости» Наньшаня.

Он уточнил, что заболевший человек в среднем заражает от двух до трех человек. Это свидетельствует о том, что эпидемия распространяется по миру быстрее, чем при SARS, добавил представитель китайского минздрава.

Напомним, о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в Китае стало известно в конце декабря прошлого года. Пекин стразу поставил ВОЗ в известность о происходящем в стране. Организация признала инфекцию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.



Оперативные данные о ситуации и количестве заболевших коронавирусом в мире и сколько умерло от коронавируса смотрите на онлайн графике: gisanddata.maps.arcgis.com

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