Между МВД и ЦБ возникли разногласия

Правоохранительные органы с 2017 года возбудили 150 уголовных дел, основанием для которых стали направленные в их адрес Банком России материалы о признаках финансовых преступлений. Но, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в главном банке страны, всего оттуда за это время было отправлено таких материалов более чем вдвое больше. «При этом в среднем с момента направления заявления до возбуждения уголовного дела проходит более полугода», — уточнили в ЦБ.

Еще около 600 заявлений о сомнительных операциях, по данным самого Банка России, стали основаниями для возбуждения 8 уголовных дел, и еще 10 материалов были приобщены к другим уголовным делам.

Данная статистика, это ответ на прозвучавшую ранее претензию к ЦБ со стороны министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Министр упрекнул ЦБ в несвоевременном информировании МВД о нарушениях в банковской сфере, из-за чего затрудняется их оперативное выявление и предотвращение.

Свои замечания Владимир Колокольцев высказал в среду, выступая на коллегии МВД. Обратив внимание на широкое распространение хищений денег у банков и их клиентов, в том числе сотрудниками самих банков, он сказал, что это и приводит зачастую «к отзыву лицензии и последующему банкротству учреждения». Далее он заявил: «К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности», — цитирует министра «Интерфакс». Владимир Колокольцев выдвинул и конкретное предложение: «Рассчитываем, что повышению эффективности противодействия преступлений в банковской сфере будет способствовать внесение соответствующий изменений в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии».

В ЦБ практически сразу же заявили, что озабоченность МВД масштабами хищений средств разделяют, предложение об укреплении сотрудничества с правоохранительными органами поддерживают. «Но факты свидетельствуют о том, что основные проблемы несвоевременного реагирования на преступления в финансовой сфере и низкой эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не в плоскости межведомственного взаимодействия», — так сформулировали ответ на претензии в пресс-службе банка. Частицу «не» в конце этого сложноподчиненного предложения можно и не заметить, а она тут ключевая и указывает на то, что, по мнению ЦБ, упрекнуть его в недостаточном межведомственном взаимодействии с МВД нельзя.

В отличие от проверок ЦБ, установление всей картины преступления или преступлений занимает как минимум несколько месяцев, объясняет руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. Как правило, значительное время неэффективно расходуется только на одну лишь пересылку материала в подразделение, в котором такая проверка будет проводиться. В дальнейшем, как выводы регулятора, так и вся преступная схема должны быть перепроверены на предмет наличия именно признаков состава преступления, установлены причастные лица, их роли, судьба денежных средств, основания, лежащие в основе сомнительных сделок.

Таким образом, продолжает юрист, требуется значительное количество ресурсов для подтверждения предварительных выводов о финансовых нарушениях. Кроме того, факт возбуждения уголовного дела не гарантирует привлечение виновного лица к уголовной ответственности, так как оно может оставаться и неустановленным.

Требует совершенствования и сокращения сроков предварительный анализ материалов, а для этого нужно более тесное взаимодействие между ЦБ и МВД на этапе выявления нарушения ещерегулятором, добавляет Александр Иноядов. В частности, закон об оперативно-розыскной деятельности позволяет проводить необходимые оперативно-розыскные мероприятия еще до стадии поступления оформленного материала, говорит он. Это позволит сократить сроки, перепроверить факты, установить значимые обстоятельства до начала проведения доследственной проверки.

Эту ситуацию можно трактовать по-разному, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. В том числе и так, что полиция внимает запросу общественных институций, ратующих за снижение репрессий по отношению к предпринимателям. И с этой точки зрения успех, без сомнения, внушительный. При этом юрист предполагает, что у полиции может, например, не хватать кадров достаточной квалификации для своевременного расследования дел в финансовой сфере.

В то же время, заметим, что министр внутренних дел, судя по его словам, недоволен прежде всего оперативностью информирования со стороны ЦБ. Тут есть объективные причины.

Банковский надзор вряд ли работает со скоростью патрульно-постовой службы, хотя сведения о положении дел в банках ЦБ видит, насколько известно, практически он-лайн. Но чтобы отправить материалы о нарушении в полицию, нужно все-таки иметь достаточные основания. Для этого нужен анализ, а он требует времени. Полиция же предпочитает раскрывать преступления по горячим следам, а в данной сфере, очевидно, еще и до того, как выведены все деньги.

И хотя в ЦБ видят проблему «не в плоскости межведомственного взаимодействия», глава МВД предлагает решать ее именно в этой «плоскости», заключив соответствующее соглашение. Возможно, полиция хотела бы иметь также доступ к первичной информации надзора, чтобы самостоятельно оценивать ее характер. Это действительно потребовало бы изменений в законодательстве, о которых упомянул министр.