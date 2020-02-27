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Прогноз погоды: синоптики рассказали о погодной чехарде в России

Москва, 27.02.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали о погодной чехарде в России

Марина Лысцева/ТАСС

Зима-2019/2020 запомнится жителям России не только аномально высоким температурным фоном, но и ужасными климатическими перепадами, которые сопровождались неожиданными заморозками и стремительными оттепелями. Некоторые регионы страны заливало дождями, другие – засыпало снегом. При этом холодные атмосферные фронта накрывали юг Русской равнины, а тёплые антициклоны – атаковали Приморье, Сибирь и Урал. Несмотря на скорое окончание зимнего сезона, погодная чехарда в России продолжится. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 14 дней в нашей стране сохраниться неустойчивая климатическая обстановка с температурными качелями.   

Погода на 14 дней в Москве

Настоящая погодная чехарда, по прогнозу синоптиков, ожидается в ближайшие две недели в Москве. Так, до конца февраля и в первые дни марта климатическая обстановка в столичном регионе будет очень неустойчивой – в некоторых районах сохранится снежный покров, воздух будет долго прогреваться. Как предупреждают метеорологи, в дневное время суток воздух будет прогреваться до плюс 1. Возможны осадки, в основном в виде дождя.

При этом после полуночи, столбики термометров возможно будут падать минус 6-11, а в некоторые районах Московской области - до минус 13-15. Такие мощные температурные качели приведут не только к образованию сильной гололедицы на дорогах, но и доставят серьёзный дискомфорт метеозависимым и пожилым людям, а также гражданам с недугами сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.

Примерно с 4-5 марта ночные морозы начнут ослабевать – по прогнозу синоптиков, до середины второй декады марта с наступлением темноты воздух будет остывать до минус 1-3. Зато днём температурный фон сохраниться на том же уровне, что и в начале месяца – плюс 1-2. Кроме того, усилятся осадки, а порывы ветра могут достигать 14-17 метров в секунду.  

Погода на 14 дней в Крыму

Активный циклон, который пришёл в южные районы Европейской России, также принёс штормовую погоду в Крым. При этом дожди здесь проливными не были, зато ветер разгулялся на славу. Так, по данным метеорологов, на перевале Ай-Петри порывы ветра достигали ураганной силы – 30-35 метров в секунду. Не успела климатическая обстановка немного успокоиться, как на полуостров начал «давить» другой атмосферный вихрь, с центром над Балтикой.

При этом вчера в Крыму было сухо, но ветрено. Например, в Симферополе порывы ветра превышали 20-25 метров в секунду. Зато температурный фон был на удивление высоким – в том же Симферополе воздух прогревался до плюс 15-18.

В ближайшие 14 дней погодная чехарда в Крыму продолжится. Так, сегодня при шквалистом ветре до 25 метров в секунду, днем было тепло – плюс 10-13. В ночь на пятницу, 28 февраля при прохождении атмосферного фронта с запада пройдут сильные дожди. Завтра днём распогодится, ветер начнёт стихать, но станет прохладнее. В субботу, 29 февраля очередной циклон, который придёт на полуостров с запада разведёт на всей территории Крыма страшную сырость. При этом вновь усилится ветер, а температура составит всего плюс 6-8.

Первый день календарной весны порадует жителей Крыма и многочисленных туристов ярким солнцем, на котором воздух прогреется до плюс 12. Первая же рабочая неделя марта начнётся очередным снижением температуры. В середине недели вновь выглянет солнце и станет тепло – плюс 12-13. К слеующим выходным же повсеместно в Крыму пойдёт сильный дождь, а столбики термометров упадут к отметкам плюс 4-6. При этом в праздничный день 8 марта, по прогнозу синоптиков, ожидается ливень. В период с 8 по 12 марта осадки прекратятся, будет светить солнце, но температурный фон сохранится на низких показателях – плюс 3-5.

Прогноз погоды на 14 дней на Урале, в Сибири и Приволжье

Мощные снегопады обрушились на Сибирь. При этом Омскую область начало засыпать снегом ещё накануне. Снегопады сопровождались сильными порывами ветра – до 16 метров в секунду. Сегодня резко ухудшилась погода в соседней Новосибирской области.

Также метели разбушевались не на шутку в регионах Урала и Приволжья. Например, в Оренбургской области из-за непогоды полностью закрыли участок федеральной трассы М-5. Ограничения введены также на дорогах Башкирии и Челябинской области. Огромные снежные сугробы сейчас наблюдаются, в частности в Магнитогорске, где за сутки выпала почти месячная норма осадков. При этом температура воздуха во всех этих регионах держится на отметках от минус 1 до плюс 1, что значительно выше климатической нормы

Такая погода сохраниться на Урале, в Сибири и Приволжье до субботы. В воскресенье, 1 марта осадки прекратятся, зато станет прохладнее, особенно ночью. В частности, в Челябинской области в ночные часы воздух остынет до минус 9, в Новосибирской области – до минус 5. В Оренбургской области – до минус 4, в Башкирии – до минус 7. В международный женский день станет ещё холоднее. Местами, даже днём воздух будет остывать до минус 10.

Погодная чехарда продолжится почти до середины марта, когда, по прогнозу синоптиков, морозы будут сменяться оттепелями, а относительно спокойная климатическая обстановка – очередной порцией мощных снегопадов.  

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