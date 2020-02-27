Промышленники бросили ФАС на «Россети»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заканчивает работу над методическими указаниями по расчету тарифов в распредсетях регионов – документ нацелен на то, чтобы исключить практику тарифной дискриминации крупных потребителей.

Однако защищая крупных потребителей (энергоемкую промышленность и стоящих за ней олигархов), методика ФАС может привести к существенному повышению цен на электроэнергию для потребителей, подключенных к распредсетям, а это школы, больницы, детские сады, поликлиники, фермерские хозяйства.

В целом таким потребителям придется дополнительно заплатить 21,6 млрд. рублей. Эти деньги заплатят и без того дефицитные региональные бюджеты, а также малый и средний бизнес. Часть убытков ляжет на сети, те, в свою очередь, уменьшат выплаты налогов, начнут снижать инвестиции, сокращать рабочие места. Но не заплатят крупные металлургические и добывающие предприятия, постоянные еще в СССР, приносящие миллиарды долларов прибыли своим акционерам.

Новый подход к старой проблеме

Проблема перекрестного субсидирования очень стара. Она возникла еще в 90-е годы. Тогда, из социальных соображений, цены на электроэнергию для населения искусственно сдерживались и занижались, а для промышленности, наоборот, завышались. Однако промышленность неоднородна. Самая крупная (и рентабельная) подключена к магистральным сетям ФСК ЕЭС, а вот средний и мелкий бизнес - к распредсетям межрегиональных сетевых организаций.

Крупный бизнес, умеющий считать издержки и имеющий лоббистов, в 2014 году на фоне санкционной истерии и кризиса, продавил решение: так как он не имеет физических отношений с МРСК, то и не должен оплачивать их услуги. В итоге была отменена оплата «последней мили» и количество потребителей, на которых размазывалась недоплата населения, сильно уменьшилось. В результате сегодня за дешевое электричество в домах по полной программе платят региональные бюджеты (МУПы, больницы) и малый средний бизнес, которого тарифами 7-8-9 рублей за Квт-час не удивить.

«Для нас это действительно большая проблема. Наиболее незащищенные категории - малый и средний бизнес - несут львиную нагрузку по стоимости электроэнергии. В ряде регионов тарифы для сельского хозяйства достигают 10-11 рублей за КВт-час. Например, в Нижегородской, Ивановской областях. При этом в тех же регионах тариф для крупных промышленных предприятий может составлять 3-4 рубля. Эта проблема существует уже много лет и никак не решается», - делится генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов.

Минэнерго совместно с «Россетями» начало решать эту проблему еще в прошлом году. Для этого предложено повысить плату за услуги ФСК ЕЭС, снизить тариф для малого среднего бизнеса в компаниях МРСК и территориальных сетевых организациях (ТСО).

Глава Минэнерго Александр Новак так прокомментировал новеллу: «В настоящий момент по перекрестке нагрузку несет только распределительный комплекс. Мы предлагаем часть нагрузки пропорционально объему полезного отпуска перенести на крупных потребителей, которые находятся на сетях ФСК. То есть повысить тариф ФСК для потребителей и снизить тариф ФСК для территориальных сетевых организаций», - пояснял министр.

Законопроект, посвященный росту тарифов ФСК, казалось, был уже согласован российским правительством. Однако переназначение правительства и вице-премьера, курирующего ТЭК, привела к технической заминке. Новый вице-премьер Юрий Борисов решил детально разобраться в вопросе. Для этого создал межведомсвенную рабочую группу, которая представит расчеты о влиянии дифференцированных тарифов ФСК ЕЭС во всех регионах.

При этом в регионах ситуация различна. Правил распределения перекрестного субсидирования с момента его введения в законодательстве нет. Поэтому региональные органы, в первую очередь, руководствовались социально-экономической ситуацией в каждом конкретном регионе и самостоятельно распределяли объемы перекрестного субсидирования между уровнями напряжения.

В итоге вышла чехарда. Например, в Краснодарском крае есть два предприятия, выпускающие схожую продукцию: «Абинский электрометаллургический завод» (потребитель ФСК), и «Новороссметалл», подключенный к распредсетям. Последний платит за каждый Квт-час в 6,3 раза больше.

Антимонопольщики на стороне крупняка

«Проблема действительно есть, но я считаю, что решать ее нужно более глобально. Нужно говорить о создании единой тарифной сети для ФСК и МРСК, единых тарифов для регионов. Сейчас от региона к региону тарифы прыгают. В соседних областях для МСП они могут в разы отличаться, что заставляет малый бизнес просто регистрироваться в среднем регионе, условно, переезжая на 50 км. Но в России есть и хорошие практики, например, у РЖД сейчас единые тарифы для перевозки тонны груза для всех, даже Дальнего Востока. Такая же система должна быть и в электроэнергии», - говорит директор АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием», эксперт Института экономики роста им. Столыпина Алексей Малоземов.

И вот, ФАС предложил методичку по «корректному распределению затрат». В целом ничего нового ФАС в этой инструкции не предложил, а лишь подтвердил старое правило известное со времен зарождения централизованной электроэнрегетики – чем ниже уровень напряжения в сети потребителя, тем выше у него должен быть тариф. Дело тут не в экономике, а в физике. Чем ниже напряжение, тем больший путь и трансформаций проходит электричество, тем большее количество его теряется в сети. И естественно законы физики уже давно не соответствуют законам экономики в России. И эту проблему уже не одно десятилетие пытаются решить.

ФАС предлагает поднять цены на электричество там где это можно, но сохранить тарифы для крупных потребителей. Однако такой подход не решит проблему перекрестного субсидирования. Предлагаемые темпы индексации сетевых тарифов лишь приведут к тому, что убытки лягут на электросетевой комплексе. А это негативным образом скажется на надежности электроснабжения, налогах, инвестициях и рабочих местах в энергетике.

Хотя ФАС, защищая крупный бизнес и вовсе предпочитает проблему перекрестки не замечать: «Когда мы говорим, что нужно срочно вводить закон о дифференциации и с кого-то что-то переносить, - стоит отметить, что перекрестка стала лучше, чем была раньше. Поэтому вопрос, какую проблему мы решаем соответствующим законом, до конца не понятен», - сказал в ходе круглого стола комитета по энергетике Госдумы начальник управления ФАС Дмитрий Васильев. По подсчетам ФАС ситуация с перекресткой улучшилась в последние годы на 25%, поэтому актуальность решения проблемы остальных 75% отпала.

«Понятно, что небольшой и средний бизнес обладают наименьшим лоббистским ресурсом, и в этом смысле им сложнее всего защитить свои интересы. И это несправедливо с нашей точки зрения, тем более с учетом приоритетов, которые есть у государства в части поддержки МСП», - говорит Артем Белов.

На защите МСП

Долгое время и сами «Россети» выступали за рост тарифов в распредкомлексе, и снижении перекрестного субсидирования, что сейчас и предлагает ФАС. Однако постепенно компания трансформировалась и стала институтом развития страны, обеспечивающим не только сухо «транспорт электроэнергии», но и осознающим что конечная цена электроэнергии влияет на развитие бизнеса в регионе, на самые необеспеченные слои населения, региональные бюджеты.

Именно поэтому компания и предложила ввести дифференциацию тарифа. Повышение тарифа ФСК ЕЭС позволит справедливо перераспределить перекрестное субсидирование между потребителями магистрального и распределительного электросетевого комплекса. Кроме того, эта мера позволит снизить тарифы для МСП.

«Необходимы меры, которые позволят серьезно снизить тариф для МСП, в том числе для предпринимателей, проживающих в сельской местности», - рассуждает Артем Белов.

Аграрные предприятия России в своем большинстве - это малый и средний бизнес с низкой рентабельностью. Для них критично важно иметь возможность сдерживать рост своих издержек, чтобы сохранять конкурентоспособность продукции по сравнению с зарубежными конкурентами. Безусловно, отечественные сельхозпроизводители, чьи объекты подключены к распределительному электросетевому комплексу, поддерживают инициативу Минэнерго России по дифференциации тарифов ФСК ЕЭС, т.к. она направлена на снятие с них части финансовой нагрузки перекрестного субсидирования и означает сохранение или даже снижение расходов на электроэнергию.

«Сельское хозяйство во всем мире активно поддерживают, в том числе и в России. Однако получается, что одной рукой нам дают деньги, а другой их тут же забирают. Непонятно, зачем нас ставят в ситуацию, когда мы платим в три раза больше только потому, что мы небольшие компании. Если говорить о молочном бизнесе, то доля электроэнергии в затратах составляет от 1,5 до 4-5 процентов, все зависит от региона. При этом вы должны понимать, что это та статья расходов, которая стабильно растет. Неважно, подъем или спад в экономике, тариф всегда идет вверх. При этом в сельском хозяйстве доходность небольшая, во всем мире стабильно для фермеров это несколько процентных пунктов. Поэтому даже 1,5-2 процента это существенно», - заключает Артем Белов.

«Очевидно, что нужно использовать любую возможность поддержать глобально признанные локомотивы экономического роста - малые и средние предприятия», - говорит Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике. - «Поэтому сейчас мы согласны с предложенными в конце прошлого года законодательными инициативами в редакции, учитывающей наши замечания и направленной на сохранение баланса интересов».

Надуманные проблемы

Другой тезис крупного бизнеса против дифференциации тарифов ФСК – в том, что ему будет выгоднее уйти на собственную распределенную генерацию, и что это будет массово. Однако расчеты показывают, что для прямых потребителей ФСК экономически оправданно строительство собственной генерации, если конечная цена на электроэнергию превышает 3,11 руб/кВтч. Но после введения дифференциации тарифа цена для таких предприятий не превысит этого уровня, а, значит, ухода их из энергосистемы не будет.

При этом многие крупные компании вместо вкладывания огромных средств в строительство собственной генерации, могли бы заняться модернизацией производства, и ростом ее энергоэффективности. Ведь это часть корпоративной социальной ответственности и проектов по устойчивому развитию, включая снижение вредного воздействия на окружающую среду. А эффект от снижения потребления электричества мог бы с лихвой компенсировать повышение тарифов ФСК. Потому что речь идет исключительно о нежелании богатейших корпораций и их владельцев заниматься долгосрочными инвестициями в модернизацию и повышение собственной энергоэффективности.

«Поскольку, если сейчас в интересах крупного бизнеса продолжить сохранять несправедливо низкие тарифы присоединенных к ФСК компаний, тем самым ущемляя малые и средние предприятия, мы останемся и без подрядчиков для крупных компаний, и с большим количеством нетрудоустроенных и, как итог, неплатежеспособных граждан, что не может быть ни в интересах страны, ни населения, ни владельцев крупного бизнеса», - говорит Валерий Селезнев.

Главная же проблема сегодняшнего тарифного регулирования в том, что на «Россети» возложена социальная нагрузка и кроме уже обозначенного перекрестного субсидирования. Это и льготное присоединение новых потребителей, содержание неиспользуемых мощностей. При этом сетевой комплекс исполняет обязательства по ежегодному снижению издержек, внедрению программ по цифровизации и интеллектуальному учету электроэнергии, обеспечению показателей рейтинга Doing Business.

Совершенствование регулирования электросетевого комплекса должно идти по пути решения уже накопленных проблем: сокращение льготного присоединения, дифференциация тарифа ФСК, введение оплаты резерва мощности и внедрению новых методов расчета тарифов.