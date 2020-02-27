Путин рассказал о наличии у него двойников

Российский президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х годов ему предлагали в целях безопасности использовать двойника, но глава страны отказался от этой идеи. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер отметил, что «в те годы были самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», в этой связи ему предлагали заменить себя дублером на опасных мероприятиях. Однако, по словам Путина, он никогда не привлекал двойников.

К слову, запрос «есть ли у Путина двойник» является одним из самых популярных в Сети, что обнаружил интервьюер Путина Андрей Ванденко.

Президент РФ также рассказал, что не пользуется гаджетами, поскольку ему проще «снять трубку специальной связи, и найдут любого абонента».

Он заявил, что при этом положительно оценивает технический прогресс и развитие технологий.