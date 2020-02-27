Ревизор все еще в пути

Как заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, в целом на сегодняшний день малый и средний бизнес пока не видит заметного снижения количества различных проверок. Как, впрочем, и увеличения их числа. А кое в чем наметилась даже обнадеживающая тенденция.

«Существенного роста проверок нет, но и снижения пока тоже мы не наблюдаем. Хотя по некоторым ведомствам происходит очень серьезное сокращение количества проверок», — заявил Борис Титов во время поездки в Челябинск, отвечая на вопрос о текущей ситуации с давлением на бизнес со стороны госорганов.

Он рассказал, что идет сокращение проверок по многим контрольно-надзорным органам в Курганской области, но количество обращений от предпринимателей еще высокое. «В Челябинской области, по данным опроса, большинство предпринимателей считает, что изменений пока нет. На первое место по количеству проверок и тех проблем, которые озвучивают предприниматели, выходит ФНС», — отметил бизнес-омбудсмен.

В СССР проверок было много, а бизнеса не было вовсе

Количество занятых в МСП сокращается с 2017 года, несмотря на все меры поддержки правительства, констатирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Сейчас их число составляет около 19 млн человек. Становится понятно, что и новая цель по увеличению занятых в этом секторе экономики к 2024 году — до 25 млн человек, вряд ли будет достигнута. Главным образом, из-за большого числа проверок, которые часто приводят к приостановке деятельности фирмы или к ее полному закрытию.

Россия занимает последние места в рейтинге качества госрегулирования от WGI (The Worldwide Governance Indicators Группы Всемирного банка), так как давление проверяющих органов явно излишнее: всего в российской системе значится более 220 видов государственного и муниципального контроля, которые осуществляют около 30 федеральных и 1500 региональных органов власти. В среднем в стране происходит порядка 500 тыс. проверок ежегодно.

Геннадий Николаев отмечает, что подобная модель досталась нам еще с советских времен, когда предприятия находились под постоянным контролем, а сами проверки происходили на регулярной основе. Сейчас эта область активно реформируется, та же «регуляторная гильотина» должна значительно упростить жизнь предпринимателям. Однако этого недостаточно, необходимо менять сам подход: бизнес должен получить относительную независимость, а ведомства перестать контролировать обязательное соблюдение всех незначительных требований и переключиться на профилактику нарушений.

Посмотрим в корень

Первостепенной причиной и преградой изменению ситуации, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, является наличие только декларативных заявлений со стороны государства, но нет изменений законодательных. Нормативное регулирование порядка деятельности надзорных и контрольных органов не изменяется, а соответственно, не меняется и порядок/частота/ регулярность проведения самих проверок. В результате мы имеем некое подобие ситуации «бег на месте». Государство, заявляя о либерализации каких-либо действий, не предпринимает реальных шагов, хотя только оно и может повлиять на изменение ситуации. От его имени проверки проводятся и им они регулируются.

Интересно отметить, добавляет юрист, что государство действительно все предыдущие годы декларировало, что многочисленные проверки мешают развиваться малому бизнесу и необходимо их сокращать, в том числе за счет реализации идеи так называемой «регуляторной гильотины». Однако, как уже отмечалось выше, были только разговоры, а реальных законодательных инициатив так и не принято. Возможно, это связано с тем, что подавляющее число проверок приходится на налоговую службу. Так в 2019 году, согласно опросу 2300 предпринимателей из 23 регионов РФ, проводимым Промсвязьбанком совместно с Опорой России и агентством Magram Market Research, именно ФНС являлась чемпионом по числу проверок: камеральная проверка пришлась на 56% опрошенных, выездная на 20%. 36% указывали, что проверке подверглись еще и их контрагенты.

В целом рвение ФНС проверять бизнес вполне оправданно, считает Дмитрий Горбунов. Бюджет необходимо наполнять, и налоги – это один из наиболее эффективных инструментов, тем более что за счет развития технологий и цифровизации это можно делать удаленно. А если есть соответствующий эффект, то зачем вмешиваться в этот процесс? К слову, второе и третье место по числу проверок заняли Пенсионный фонд и Фонд социального страхования – 24 и 23% опрошенных прошли их проверки, что объясняется необходимостью борьбы с теневыми схемами оплаты труда. И «ручное» сокращение числа проверок в этой области будет означать снижение усилий государства по «обелению» экономики.

Особое мнение

«Я не раскрою большого секрета, если скажу, что российскому бизнесу приходится платить за свое существование, – добавляет руководитель практики уголовного и административного права НЮС "Амулекс" Алена Зеленовская. – И если в 90-х спокойно занимались бизнесом те, кто платил криминалитету, то на сегодняшний день на предпринимателях наживаются лица, отнюдь не далекие от закона. На этом фоне убеждения об ужесточении антикоррупционного контроля, оптимизации законодательства под бизнес-процессы звучат как мифы».

На деле полуграмотные, говорит юрист, околозаконные действия контролирующих органов приводят к временной, а то и полной парализации бизнеса: изымается и «замораживается» важная документация, утрачиваются наработанные связи с контрагентами, увеличиваются репутационные риски. Вот и получается, что многочисленные проверки – это, как правило, инструмент либо для получения платы за оставление в покое, либо для уничтожения бизнеса по заказу, полагает юрист.

С этой точки зрения, уверена Алена Зеленовская, важнее не сократить количество проверок (хотя это, конечно, важно), а поднять уровень их качества с точки зрения закона и с учетом интересов объекта проверки. На сегодня инструменты для самозащиты от желающих поживиться пытаются разработать бизнесмены вместе с юристами самостоятельно.