Ростуризм выпустил перечень стран, в которые не рекомендовано продавать туры

Ростуризм рекомендует россиянам не посещать Италию, Иран и Южную Корею, а турагенствам необходимо приостановить продажу туров в данные страны из-за вспышки в них коронавирусной инфекции. В сообщении ведомства говорится, что ситуация сохранится до нормализации эпидемиологической ситуации в этих странах.

Россияне, которые уже приобрели туры в данные страны, имеют право потребовать полного возврата средств от турфирм, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.

Ранее Роспотребнадзор проинформировал Ростуризм о наличии угрозы жизни и здоровью российских туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран из-за участившихся случаев выявления коронавируса.

«Рекомендовано приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны до нормализации эпидемиологической обстановки», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 80 тыс человек. О вспышке эпидемии стало известно в декабре прошлого года, о чем правительство КНР проинформировало ВОЗ. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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