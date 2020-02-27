Сбербанк намерен помочь России в борьбе с коронавирусом

Сбербанк готов оказать российскому правительству поддержку в борьбе с коронавирусом, заявил глава организации Герман Греф. На эти цели банк готов выделить грант, который будет израсходован на разработку лекарства от коронавируса и собственные технологии, а именно инструменты для распознавания лиц.

Греф уточнил, что уже прошли переговоры с правительством на тему выделения грантов «научно-исследовательским центрам, которые смогут решить эту проблему». Он также сообщил, что поддерживается диалог с министрами на эту тему.

«Я знаю, что правительство сейчас пытается разработать план ''Б'', то есть рисковый план, и мы сказали, что мы обеспечим поддержку с точки зрения предоставления инструментов», - цитирует ТАСС руководителя Сбербанка.

Греф пояснил, что речь идет об инструментах распознавания лиц, даже закрытых маской. На данный момент сложно предсказать влияние коронавируса на Сбербанк, но отмечается, что ситуация может отрицательно сказаться на банке через клиентов и глобальные рынки, добавил Греф.

На сегодня число заразившихся коронавирусом во всем мире превышает 82 тыс. человек. 27 февраля о первых заболевших сообщили сразу семь стран, среди которых Эстония, Дания, Франция.

Данные онлайн о количестве заразившихся коронавирусом и сколько умерло от коронавируса в мире смотрите по этой ссылке