S&P Global Platts: Россия победила США в ценовой войне на рынке СПГ

Благодаря низкой цене российский сжиженный газ (СПГ) уверенно чувствует себя на европейском газовом рынке и имеет существенные преимущества перед конкурентами.

«Российский LNG продается в Европе по одним из самых низких цен для сжиженного газа на планете,- заявил на S&P Global Platts London Oil and Energy Forum в Лондоне старший аналитик по СПГ в S&P Global Platts Самер Мосис.- Он стоит в Европе менее 2 долларов за миллион британских термических единиц. Благодаря таким низким ценам Россия стала в прошлом году вторым поставщиком сжиженного газа в Европу. Москва обошла Нигерию и других главных поставщиков СПГ, включая Алжир».

Россия поставила в Европу в 2019 году 16 млн тонн сжиженного газа, то есть в дав с лишним раза больше по сравнению с предыдущим годом (7 млн тонн). Россия уступает Катару, который поставил в прошлом году в Старый Свет, по данным S&P Global Platts, 21 млн тонн сжиженного газа, но оттеснила на третье место США с 12 млн тонн.

Мосис отметил также большой потенциал России на рынке сжиженного газа благодаря тому обстоятельству, что «Новатек» находится в самом начале огромного арктического проекта «Ямал СПГ».

Самер Мосис обратил внимание присутствовавших на Форуме на то, что «Газпром» очень удачно ввел в действие новую электронную платформу продаж (ESP), которая позволила существенно повысить гибкость при проведении спотовых продаж.

Что касается возобновленного в конце 2019 года газового соглашения по транзиту между Россией и Украиной, то Москва теперь сможет поставлять газ на северо-запад Европы по 250 долларов за тысячу кубов. Эта цена во всех отношениях и при всех расчетах ниже цены американского сжиженного газа в Старом Свете.

Надвигающийся в 2020-21 гг. переизбыток СПГ в Европе тоже может усилить газовую стратегию Москвы. Сохраняющиеся низкие цены на газ со временем высвободят скрытый спрос от перехода на уголь, считает редактор журнала European and Atlantic Basin LNG Десмонд Вонг.

Вонг уверен, что несмотря на то, что политики очень энергично вмешиваются в вопрос поставок российского газа в Европу, низкие цены на газ из России часто оказываются сильнее политиков и их доводов, при помощи которых они пытаются уговорить европейцев перейти с дешевого российского на дорогой американский газ.

«В Брюсселе всегда найдутся политически мотивированные голоса, призывающие покупать больше американского СПГ,- объясняет Вонг.- Однако коммунальные компании, инвесторы и торговцы скажут, что «экономический смысл заставляет нас (европейцев) выбирать более дешевый газ для наших покупателей».

В то время, как цены на нефть несколько стабилизировались в последние дни после обвала, вызванного коронавирусом, с природным газом дела обстоят значительно хуже. В разгар зимы, когда спрос на голубое топливо должен быть особенно высокий, цена на него в США упала ниже 2 долларов за миллион британских термических единиц. Таких низких цен не было с 2016 года.

В Европе дела для продавцов газа обстоят еще хуже: там цена топлива недавно снизилась до 3 долларов за миллион единиц, то есть до уровня сентября 2009 года. В Азии ситуация не лучше. Еще до начала эпидемии коронавируса спотовые цены СПГ были ужасными. Сейчас они опустились еще больше – ниже 3 долларов, то есть до самого низкого уровня за десятилетие.

Газовикам приходится тяжелее, чем нефтяникам еще и потому, что у них нет своего «ОПЕК», который мог бы стабилизировать цены на газ. Аналитики прогнозируют, что глобальный газовый рынок останется под сильным давлением избытка газа как минимум еще один-два года, а возможно и дольше из-за ввода в ближайшем будущем новых мощностей по производству СПГ в США, России, Катаре и на востоке Африки.

При этом низкие цены на газ резко снижают прибыль и нефтяных компаний. Особенно заметно это в США, где добыча сланцевой нефти сопровождается большими объемами попутного газа. Цена этого газа сейчас практически равно нолю. Не удивительно, что в ведущем сланцевом месторождение – Пермианском бассейне нефтяники сжигают его сейчас особенно много. Сланцевикам выгоднее попутный газ сжигать, чем продавать по таким низким, как сейчас, ценам.

В этом году добыча газа в США, по прогнозам специалистов, упадет впервые после начала сланцевой революции в 2010-11 годах. Так, Энергетическая информационная администрация (EIA) при Министерстве энергетики США прогнозирует в концу 2020 года среднюю добычу газа на уровне 2,67 млрд м³ в сутки. В четвертом квартале 2019 года она была максимальной и составляла почти 2,7 млрд м³/сутки.

Американским газовикам, особенно производящим СПГ, не обойтись без поддержки государства, считает журнал Forbes. Белый дом старается помогать этому сектору. Недавно была, например, создана компания International Development Finance Corp. (DFC), которая будет расширять рынок для американского сжиженного газа на востоке и в центральной части Европы. Программа получила от правительства на выполнение этой задачи 1 млрд долларов.

Конечно, сейчас газовикам приходится очень тяжело. С другой стороны, считает Forbes, низкие цены на газ сейчас могут в долгосрочной перспективе положительно сказаться на спросе на него.