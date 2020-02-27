Украина жалуется на модернизацию флота и вооружения в Крыму

Россия ускоренными темпами модернизирует Черноморский флот, а также вооружает Крым, пожаловался командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в ходе форуме Age of Crimea. Запись опубликована в YouTube.

Военный заявил, что за шесть лет, прошедших с момента присоединения Крыма, Россия перевооружила весь корабельный состав своего флота.

«Вместо 29 кораблей – 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия», - заявил Воронченко. Он уточнил, что суммарный залп кораблей равен примерно 120 ракетам. Также Воронченко пожаловался на переброску Россией в Крым сверхсовременных комплексов «Бастион» и «Бал», а также «очень эффективных» подводных лодок.

Авиация в Крыму представлена мощными типами авиационных машин, а именно «бомбардировочной, штурмовой, истребительной, разведывательной и противолодочной», добавил адмирал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Средиземном море прошли боевые учения черноморского флота.