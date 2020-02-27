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Украинцы высказались против силового решения конфликта в Донбассе

Москва, 27.02.2020

Согласно результатам опроса, проведенного «Центром Разумкова» с 13 по 17 февраля 2020 года, 56% граждан Украины не поддерживают идею решения конфликта на Донбассе с помощью военной силы и только 20% за силовое решение вопроса.

При этом 54,2% опрошенных хотят чтобы ДНР и ЛНР вернулись в состав Украины на прежних условиях, а сторонников расширения их прав или придания автономии в составе Украины 18,8%.

В отношении вопроса о прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском мнения украинцев разделились поровну - 41% высказался за переговоры, 40,4% против, а 18,6% затруднились с ответом. 

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