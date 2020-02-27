В Германии оцепили военную базу из-за коронавируса

После обнаружения у одного из военнослужащих авиабазы Кельн-Ван в Германии симптомов коронавирусной инфекции, военные оцепили объект, сообщает Bild, ссылаясь на администрацию базы. В сообщении говорится, что главная задача сейчас предотвратить выход с территории персонала, контактировавшего с заболевшим.

«Необходимо предотвратить прибытие на территорию летного подразделения дополнительного персонала. Охраннику было дано указание закрыть ворота базы», - подтвердили в администрации.

Издание сообщает, что заболевший военный ранее контактировал с мужчиной из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия западной Германии. Позже у последнего обнаружили коронавирусную инфекцию.

Ранее СМИ Германии сообщили о первых выявленных случаях заболевания коронавирусной инфекции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Заболевшие являются супругами, у которых изначально подозревали легочную инфекцию. Позже у мужчины подтвердился коронавирус, состояние больного критическое. Общее число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 18 человек.

Напомним, в конце декабря прошлого года правительство Китая проинформировало ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в мегаполисе Ухань. Организация признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

Карта онлайн о распространении коронавируса в мире, количестве заболевших и умерших от вируса 2020: gisanddata.maps.arcgis.com