В США назначили координатора по борьбе с коронавирусом

Дебби Биркс решением вице-президента США Майка Пенса назначена координатором Белого дома по борьбе с распространением китайского коронавируса.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы американского лидера, Биркс, которая ранее занималась борьбой с эпидемией СПИД, войдёт в состав рабочей группы, возглавляемой руководителем Минздрава США Алексом Азаром. Помогать им будут сотрудники Совета нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Пенс возглавит усилия страны по борьбе с коронавирусом. Согласно последним данным, в США зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом.

Смотрите данные онлайн о количестве заболевших коронавирусом и умерших от коронавируса в Китае и в мире: gisanddata.maps.arcgis.com