Боевые действия в сирийском Идлибе приняли крайне опасный оборот

Резкое обострении ситуации происходит в эти часы в сирийской провинции Идлиб. Интенсивные столкновения идут между турецкой и сирийской армией, в конфликте участвуют незаконные вооруженные формирования на стороне турецких вооруженных сил. По последним данным, авиаудар ВВС Сирии привел к гибели 22 турецких военных, сообщается со ссылкой на заявление властей турецкой приграничной провинции Хатай.

Ситуация в Идлибе перешла в горячую фазу в начале февраля. После неуспешной попытки российских и турецких военных установить там режим тишины, в ответ на атаки многочисленных боевиков активизировалась сирийская армия. По сообщениям сирийского государственного агентства САН, боевики действуют при поддержке турецкой армии.

«В Идлибе погибло 22 наших военных. Остаются тяжело раненные солдаты, им оказывается помощь», — цитирует агентство ТАСС сделанное вечером 27 февраля заявление губернатора провинции Хатай Рахми Догана. Ряд западных СМИ сообщают, ссылаясь на очевидцев, что число жертв может быть и большим, уточняет Интерфакс. Первоначально сообщалось о девяти погибших.

Весьма настораживающими являются сведения, приводимые телеканалом «Россия 24», согласно которым турецкие подразделения обстреливают в Идлибе российские самолеты, оказывающие поддержку армии Сирии.

Поздно вечером 27 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание по вопросам безопасности. РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV сообщают, что в нем приняли участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава генштаба Яшар Гюлер. ТАСС сообщил, что глава МИД Турции и генсек НАТО обсуждали ситуацию по телефону.

В северной зоне деэскалации в Идлибе с 2017 года находятся незаконные вооруженные формирования, переместившиеся туда из дамасского предместья Восточная Гута и южных областей Сирии. Ее власти стремятся очистить от них провинцию, Турция, в свою очередь, опасается проникновения боевиков на свою территорию и одновременно не демонстрирует готовности потерять позиции в Идлибе, которые ей удалось занять. Как напоминает ТАСС, на прошлой неделе президент Турции заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе, при которой будет задействована вся боевая мощь армии, является «лишь вопросом времени».

В четверг 27 февраля в Анкаре прошли переговоры официальных лиц РФ и Турции, посвященные обстановке в Идлибе, передало агентство РИА Новости. Их подробности, по данным турецкой стороны, таковы: «В ходе переговоров делегации всесторонне рассмотрели ситуацию в Идлибе. Наша сторона заявила, что перемирие должно быть достигнуто как можно скорее. С этой целью были предложены шаги, которые необходимо предпринять на поле. Нами была отмечена важность полного выполнения сочинского соглашения и необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы и возможной массовой миграции», — сообщили в МИД Турции.

До этого, отмечают РИА Новости, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Анкара не смогла выполнить ряд своих обязательств. Согласно российско-турецкому меморандуму от 18 сентября 2018 года, присутствующие в Идлибе турецкие военные должны были обеспечить вывод из зоны деэскалации всех террористических группировок до 15 октября 2018 года, чего сделано не было.

Турция уже сообщила об ответном ударе в ночь в 27 на 28 февраля. «Все известные позиции сирийского режима были подвернуты обстрелам с земли и воздуха, и эти удары продолжатся»,— говорится в заявлении главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, которое цитирует агентство Anadolu.