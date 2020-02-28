Covid-19 бьет по мячу

Трибуны опустели

Итальянская Серия А погрузилась в хаос. Центральный матч весенней части первенства «Ювентус» – «Интер», запланированный на 1 марта, пройдет при пустых трибунах. Без зрителей состоятся еще пять поединков ближайшего тура – в Удине, Милане, Сассуоло, Парме и Генуе.

В прошлом туре чемпионата оказались несыгранными сразу четыре встречи – их придется проводить в резервные дни, которых до конца первенства осталось не так уж и много.

Футбольным боссам, скрепя сердце, пришлось выполнить распоряжение министра молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора. 25 февраля правительство ввело запрет на проведение массовых мероприятий в шести провинциях страны: Ломбардия, Венето, Пьемонт, Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-Романьо и Лигурия. Спортивные соревнования с большим числом зрителей оказались первыми в списке.

Под удар попали не только внутренние турниры, но и матчи еврокубков, вступившие весной в решающую стадию. В Лиге чемпионов Италию представляют «Ювентус» (Турин), «Аталанта» (Бергамо) и «Наполи» (Неаполь), в Лиге Европы – «Интер» (Милан) и столичная «Рома».

Миланский «Интер» в четверг 27 февраля первым из итальянских клубов провел матч без зрителей в еврокубках. Он обыграл болгарский «Лудогорец» со скромным счетом 2:1 на пустом 80-тысячном «Сан-Сиро», где в отсутствие рева трибун хорошо были слышны подсказки тренеров, крики футболистов и свистки судьи. На матч не были допущены даже журналисты – только телевизионные бригады, организовывавшие трансляцию.

После того как власти Швейцарии последовали примеру итальянских коллег и запретили до 15 марта проведение мероприятий с аудиторией свыше 1000 человек, клубу «Базель», продолжающему выступления в Лиге Европы, также, видимо, придется играть без зрителей.

Что делать с чемпионатом Европы?

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отвечающий за проведение чемпионатов континента, угодил в сложнейшую ситуацию. Финальную часть экспериментального Евро-2020, по плану Мишеля Платини (ушедшего, правда, в отставку из-за обвинений в коррупции ), давно было решено провести на стадионах целых 12 стран! Счастливчиками оказались Россия (Санкт-Петербург), Италия (Рим), Англия (Лондон), Дания (Копенгаген), Голландия (Амстердам), Германия (Мюнхен), Испания (Бильбао), Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Шотландия (Глазго), Ирландия (Дублин) и Азербайджан (Баку).

Предполагалось, что таким образом будет продемонстрирована популярность спорта №1 на континенте, а также получены солидные доходы от местных рекламодателей. Теперь эта, несколько безумная конструкция зашаталась и угрожает рухнуть.

Четыре встречи, в том числе престижный матч открытия, выпали на долю Рима. Сейчас в УЕФА утверждают, что вне зависимости от ситуации, первая игра Евро-2020 состоится в Риме 12 июня. В пресс-службе организации заявили, что причин для беспокойства пока нет, хотя ситуация представляется непростой. Италия – наиболее пострадавшая от коронавируса страна Европы: на сегодняшний день число зараженных составило 650 человек, из которых 15 умерли.

В то же время член исполкома УЕФА Мишель Ува в интервью телекомпании RAI выразился более определенно: «Мы выжидаем, мониторим ситуацию во всех странах. Футбол должен следовать распоряжениям властей».

Профессор эпидемиологии Оксфорда Кристофер Дье настроен пессимистически. «То, что происходит сейчас в Италии, – отметил Дье в комментарии английской газете Guardian, – несомненно, необходимо принимать во внимание. Однако в апреле и мае февральская ситуация окажется далеким прошлым». Скорость распространения вируса и вызванная им паника могут привести к худшему сценарию. Как, впрочем, и наоборот.