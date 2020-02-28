Диетологи рассказали, как не подорвать здоровье на масленицу

Привычка некоторых российских граждан совмещать блины с алкоголем может нанести вред здоровью, рассказала диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции Sputnik. Медик отметила, что калорийные блины вкупе со спиртными напитками негативно влияют на сердце и ЖКТ, создавая «двойную нагрузку» на организм.

«Сначала организм переваривает блины, а уже потом начинает заниматься спиртным», - рассказала эксперт. Она добавила, что из-за калорийных блинов значительно затягивается процесс расщепления алкоголя, что может закончиться неприятными ощущениями и тяжелым похмельем. Соломатина советует, сначала съесть блины, а уж потом запить их алкогольным напитком. Но лучше, чтобы эти блюда и напитки «не встречались» за масленичным столом, считает врач.

Калорийные блины лучше есть утром, чтобы не набрать лишний вес, а вот спиртное на столе в это время суток выглядит как минимум странно, дополнила диетолог. В этой связи употребление алкоголя благоразумней отложить на вечер и лучше, если это будут легкие напитки, резюмировала врач.