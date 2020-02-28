Эксперт оценил шансы вмешательства США и НАТО в конфликт в Идлибе

Маловероятно, что США и блок НАТО вмешаются в разгорающийся конфликт между Турцией и Сирией в Идлибе, считает экс-руководитель международного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Ранее оценить подобные возможности по просьбе Турции пообещал глава НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости».

Параллельно с данным заявление прозвучало высказывание постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон, что страны-участницы альянса к данному моменту не рассматривают применение пятой статьи Договора о коллективной обороне. В этой связи Бужинский, сомневается, что НАТО вмешается в ситуацию в Идлибе, также он исключает военную помощь Турции со стороны США.

«Не думаю, что Эрдоган пойдет на то, что американцы начнут оказывать ему военную поддержку и воевать с Асадом», - сообщил военный. Он не отрицает, что ситуация в данном сирийском регионе крайне напряженная и нестабильная, что не дает возможности полностью исключить варианты прямого столкновения России и Турции в Идлибе.

Самым разумным вариантом выхода из данной сложной ситуации генерал видит в соблюдении сочинских договоренностей, а именно «разблокировать трассу Дамаск-Алеппо, которую перерезали радикалы, и перестать Анкаре поддерживать террористическую группировку "ан-Нусру"(запрещена в России)».

Ранее, сообщалось, что в ходе атаки сирийских войск на позиции террористов в Идлибе погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Российские военные в свою очередь заявили, что турецкие военнослужащие находились там, где «они не должны были находится», а именно среди террористов в районе населенного пункта Бехун. При этом, как сообщили в Минобороны, ВКС России в районе Бехуна не было.