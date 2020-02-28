Эксперты обсудили потенциал ВИЭ в РФ в преддверии RENWEX

26 февраля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоялся бизнес-завтрак «Возобновляемая энергетика России: итоги 2019 года и взгляд в будущее».

Модератором дискуссии выступил член комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, председатель оргкомитета «НТИ Экспо» Владимир Кононов. «НТИ Экспо» – постоянно действующая технологическая платформа, нацеленная на реализацию национальных проектов в области трансформации науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры и энергетики. Выставка RENWEX и проводимый вместе с ней форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития» включены в «НТИ Экспо», – рассказал Кононов.

Генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР» Сергей Беднов на правах хозяина площадки оценил итоги прошлогодней выставки RENWEX и форума. По его словам, в выставке приняли участие 63 компании, из них 41 – российская, всего RENWEX посетили 3,5 тыс. специалистов отрасли ВИЭ. «Есть надежда на то, что выставка, которой мы занимаемся будет развиваться. В этом году мы прибавим по количеству участников примерно на 30%. У RENWEX есть большое будущее», – сказал гендиректор «ЭКСПОЦЕНТРА».

В рамках заявленной темы бизнес-завтрака участники подробно обсудили перспективы развития возобновляемой энергетики. Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов отметил, что Россия должна занять свою нишу на мировом рынке зеленой энергетики. «Первый этап развития возобновляемой энергетики завершен, дальше нам следует достичь амбициозных целей. У нас есть сложности с внедрением ВИЭ, так как в России дешевые энергоресурсы, прежде всего газ. Но свою нишу нужно занимать», – сказал он. По словам Максимова, необходимо наращивать объемы производства оборудования для возобновляемой энергетики, так как потенциально это перспективное экспортноориентированное направление. «Мы видим здесь большой спрос», – подчеркнул представитель Минэнерго.

По словам и.о. директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Евгения Муратова, в России уже сформировалась технологичная промышленность, способная поддерживать и



стимулировать развитие ВИЭ. «В России активно развивается отрасль ВИЭ, идет строительство генерирующих объектов, производство оборудования. У нас уже осуществляется экспорт отечественных солнечных модулей с высоким конкурентным преимуществом, в частности, в азиатские страны, ближневосточные страны, европейские страны», – сказал чиновник. По его словам, действующая программа господдержки возобновляемой энергетики хорошо себя зарекомендовала, и Минпромторг России поддерживает продление данной программы.

В свою очередь председатель организационного комитета форума «Возобновляемая энергетика для регионального развития», член Совета Некоммерческого партнерства «ЕВРОСОЛАР Россия» Алексей Каплун обратил внимание, что текущие меры поддержки возобновляемой энергетики эффективны, но не достаточны. «Мы всегда, когда говорим о мерах поддержки ВИЭ, имеем в виду оптовые зоны. С точки зрения регионального развития гораздо более интересен розничный рынок. В связи с этим основная тема форума – развитие розничного рынка ВИЭ и микрогенерации на основе ВИЭ как один из драйверов регионального развития. Форум и выставка RENWEX показывают, как технологии возобновляемой энергетики могут способствовать развитию регионов», – подчеркнул он.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергии (АРВЭ) Алексей Жихарев напомнил, что в 2019 году было введено около 600 МВт новой генерации в области ВИЭ. По словам эксперта, в 2020 году стоят еще более амбициозные цели, ожидается ввод ветрогенерации, малых ГЭС. «На площадке форума и выставки у бизнес-сообщества будет возможность обсудить потенциал отрасли и наладить сотрудничество», – считает Жихарев.

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко поделилась с участниками дискуссии прогнозами по рынку электромобилей. По ее словам, доля электротранспорта в мировом автопарке продолжит стабильно расти, хотя взрывного роста в ближайшие годы ожидать не стоит. Похожая тенденция, хоть и в иных масштабах, наблюдается и в России, отметила эксперт. «В России 6 300 единиц зарегистрировано, лидер – это Приморский край. Электромобили на рынок просачиваются. Есть тренд, что людям это интересно», – подчеркнула Грушевенко.

Председатель правления Некоммерческого партнерства «ЕВРОСОЛАР Россия» Георгий Кекелидзе отметил, что надеется на рост числа участников форума. «Важной составляющей является прикладная наука. Одна из сессий будет посвящена внедрению новых технологий», – заметил спикер.

Управляющий директор Eclareon GmbH Кристоф Урбшат выразил мнение, что форум и выставка очень полезны для немецких компаний, а также являются источником социального развития. Он также призвал развивать международное сотрудничество в этой сфере.

1-й заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Сергей Есяков напомнил о принятом парламентом законопроекте о микрогенерации, который позволяет производить электроэнергию на основе ВИЭ в каждом домохозяйстве. По его мнению, для дальнейшего развития возобновляемой энергетики в России необходимо снижать себестоимость производимой электроэнергии.

В дискуссии также приняли участие президент Российской Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов, руководитель Агентства технологического развития Ульяновской области Вадим Павлов, старший управляющий директор по инвестиционной деятельности инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «Роснано» Андрей Похожаев и руководитель направления продаж бизнеса «Энергоэффективность и устойчивое развитие» Schneider Electric в России и СНГ Андрей Костюк.

Участники встречи пришли к выводу, что при рассмотрении вопросов развития возобновляемой энергетики важно соблюсти баланс и не допустить ввода требований, которые могли бы стать барьерами для развития сектора и новых инвестиций.

В обсуждении приняли участие представители органов государственной власти, профильных компаний, отраслевых союзов и ассоциаций, а также ведущие средства массовой информации.

Организатором мероприятия является организационный комитет выставки RENWEX 2020, совместно с НП «ЕВРОСОЛАР Россия» и Ассоциацией развития возобновляемой энергии (АРВЭ).

Международная выставка «Возобновляемая энергетика и электротранспорт» – RENWEX и форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития» пройдут 21–23 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».