Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Цикрон», которую на Западе прозвали «убийцей авианосцев», впервые запустили с корабля, передает «Военное обозрение». Сообщается, что запуск произведен с фрегата «Адмирал Горшков» в январе этого года, дальность действия данного вида оружия превысила 500 км.

Об испытаниях рассказали два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Выстрел произведен из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне, расположенном в районе Северного Урала, уточнили военные. Они также сообщили, что испытания «Цикрона» продолжатся в течение всего 2020 года, и после завершения испытаний с кораблей, запуски продолжатся с атомных подлодок.

После завершения полного цикла испытаний «Цикроны» могут размещаться на всех новейших российских кораблях, рассказал руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Ранее газета Handelsblatt в своем материала окрестила «Цикрон» «чудо-оружием», а журнал Stern назвал «Циркон» «убийцей авианосцев».