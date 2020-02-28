Китайский корабль направил лазер на самолет-разведчик США

США распространили заявление, в котором говорится, что китайский эсминец в акватории Тихого океана направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Уточняется, что самолет «патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 611,5 км западней от острова Гуам». В документе отмечается, что подобные действия китайской стороны Вашингтон расценивает, как нарушение двусторонних и международных договоренностей, передает ТАСС.

В заявлении также отмечено, что лазер, который невозможно заметить невооруженным глазом, уловил специальный датчик самолета. Патрулирование проводилось США в соответствии со всеми международными нормами, а Китай, наоборот, нарушил двусторонние и международные договоренности, резюмируется в заявлении.

Военные Соединенных Штатов определили, что лазеры подобного типа могут «причинить серьезный ущерб летным экипажам и морякам». Действия китайской стороны они определили, как непрофессиональные.