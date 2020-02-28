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Уровень смертности от коронавируса зависит от возраста, пола и состояния здоровья больного

Москва, 28.02.2020
Если по количеству инфицированных эпидемия коронавируса COVID-19 уже давно обошла все более-менее крупные эпидемии последних десятилетий, то по уровню смертности она, по крайней мере, сейчас им значительно уступает
#Коронавирус
#Мир
  • Уровень смертности от коронавируса зависит от возраста, пола и состояния здоровья больного

EPA

Медицинский журнал JAMA на основании анализа 72 314 случаев (по состоянию на 11 февраля) заражения коронавирусом COVID-19 в Китае утверждает, что уровень смертности зависит от ряда факторов.

Наиболее четкая зависимость прослеживается между уровнем смертности от коронавируса и возрастом. К примеру, ни одного фатального случая не зафиксировано у инфицированных вирусом детей до 9 лет. Самая высокая смертность среди пожилых больных: в возрастной группе 70-79 лет она составляет 8%, а у тех, кому за 80 поднимается до 14,8%.

В возрастной группе 10-19 лет уровень смертности от коронавируса - 0,2%; 20-29 лет – 0,2%; 30-39 лет – 0,2%; 40-49 лет – 0,4%; 50-59 лет – 1,3%; 60-69 лет – 3,6%.

Смертность существенно зависит и от состояния здоровья больного. Так, смертность среди людей пожилого возраста, страдавших от сердечнососудистых заболеваний, составляет 10,5%; у диабетиков она чуть ниже – 7,3%; у людей с хроническими респираторными заболеваниями – 6,3%; у гипертоников – 6%; у онкологических больных – 5,6%.

Еще один  немаловажный фактор – пол. Мужчины от коронавируса умирают чаще женщин: 2,8 и 1,7% соответственно. Не исключено, что природа наградила представительниц более сильной иммунной системой для вынашивания плода во время беременности.

Конечно, к этим статистическим данным следует относиться критично, потому что в анализе участвовали исключительно китайцы, обладающие рядом отличительных особенностей. К примеру, хорошо известна любовь жителей Поднебесной к табаку. В Китае курит почти половина мужчин и всего лишь 2% женщин. Огромная разница, конечно, тоже может быть одной из причин большой разницы в уровнях смертности от коронавируса у разных полов.

Если по количеству инфицированных эпидемия коронавируса COVID-19 уже давно обошла все более-менее крупные эпидемии последних десятилетий, то по уровню смертности она, по крайней мере, сейчас им значительно уступает. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень смертности в Ухане, считающемся эпицентром коронавируса COVID-19), составляет от 2 до 4%, а за пределами города – 0,7%. Смертность от атипичной пневмонии (SARS), к примеру, была 9,6%, а от ближневосточного респираторного синдрома (MERS) – 34,4%.

Следует также иметь в виду, что численность больных на самом деле наверняка существенно выше официальных цифр, потому что десятки тысяч инфицированных COVID-19 даже не обращались к врачам из-за легких симптомов. Это значит, что реальный уровень смертности может быть значительно ниже официального. С другой стороны, неизвестно, сколько умрет из 50 с лишним тысяч еще не выздоровевших больных.

Уровень смертности влияет на скорость распространения эпидемии: чем быстрее умирают больные, тем меньше они работают, ходят по магазинам, путешествуют, т.е. разносят заразу. Относительно большой инкубационный уровень COVID-19, который может продолжаться до двух недель, способствует быстрому распространению болезни. У SARS инкубационный период обычно составляет от 2 до 7 дней, хотя бывают случаи, когда он длится дольше – до 10 дней.

Главный вопрос – насколько опасен коронавирус COVID-19 и как серьезно следует к нему относиться, пока остается без ответа. Достаточно сказать, что от обычного сезонного гриппа, причем, только в США и только за первые полтора месяца 2020 года скончались более 10 тыс. человек. За год жертвами сезонной эпидемии гриппа, по данным ВОЗ, становятся 290-650 тыс. человек. В одной Великобритании грипп уносит в среднем 17 тыс. жизней в год.

Однако коронавирусный грипп значительно заразнее сезонного, что тоже немаловажно. 10 больных сезонным вирусом могут заразить в среднем 13 человек, а COVID-19 – 22.

Последние данные о том, сколько умерло от коронавируса в Китае и в мире, и данные онлайн о том, сколько заболевших коронавирусом в мире можно посмотреть на графике по этой ссылке 

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