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Краткий прогноз предстоящих матчей Лиги Чемпионов

Москва, 28.02.2020
Очень скоро болельщикам предстоит стать свидетелями игр, входящих в серию плей-офф Лиги Чемпионов, которая начнётся уже 18 февраля. Исход многих из них спрогнозировать крайне затруднительно.
#PressRelease

К примеру, результаты предстоящего матча игры «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ» совершенно непредсказуемы. И всё же некоторые соображения по этому поводу вполне заслуживают внимания, особенно с учётом того, что Лига Чемпионов нередко преподносит сюрпризы.

Все четыре играющие во вторник команды в настоящее время находятся в отличной форме. Если судить по местам, которые участники первых игр плей-офф занимают во внутренних чемпионатах, с готовностью к упорной борьбе за победу у них всё в порядке.

Определённое беспокойство вызывает состояние «Боруссии» Дортмунд, в течение длительного времени проявляющей неуверенность. Хотя подопечные Люсьена Фавра сейчас находятся на третьем месте в турнирной таблице, итоги последних игр свидетельствуют об отсутствии постоянства в их успехах.

Так, в двух последних играх эта команда проиграла два раза подряд. Сперва дортмундская «Боруссия» уступила команде «Вердер» в игре на Кубок ФРГ со счётом 2:3. Потом она потерпела неудачу в выездной игре против «Байера» со счётом 3:4. Если судить по событиям в ходе этого матча и по статистике, команда Фавра играла неплохо. Единственное, чего не хватало футболистам «Боруссии» – удачи и собранности на последних минутах игры. По данным Зеркало БК Леон.

В итоге после этого проигрыша «Боруссия» осталась на третьей позиции турнирной таблицы, но к ней вплотную подтянулись соперники из Мёнхенгладбаха.

«ПСЖ» в регулярном чемпионате Лига 1 безоговорочно лидирует, и это дает основания поразмыслить об уровне конкуренции в турнире. На текущий момент столичная команда превосходит своего ближайшего преследователя – марсельский «Олимпик» – на двенадцать очков. Последние итоги, продемонстрированные парижанами в играх регулярного чемпионата, свидетельствуют об их прекрасной форме. Команда Томаса Тухеля в трёх последних играх забила одиннадцать голов. Вероятно, предстоящий матч против дортмундской «Боруссии» также окажется богатым на мячи. Однако немцы явно не намерены отступать, поэтому можно прогнозировать голевую феерию.

Любопытно было бы увидеть линии букмекеров, уже начавших принимать ставки на ожидаемый матч в Дортмунде. Большинство беттеров отдаёт предпочтение команде гостей. К примеру, ставки на победу «Боруссии» можно сделать с коэффициентами 2,93. Немного выше коэффициенты на ничью – 3,95. А ставки на победу «ПСЖ» принимаются с коэффициентом 2,32.

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