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Курс доллара: рубль продолжает стремительно падать

Москва, 28.02.2020
  • Курс доллара: рубль продолжает стремительно падать

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.

Так, по данным на 13:30 мск курс доллара на торгах Московской биржи составил 67,56 руб., что сразу на 1,545 руб. выше уровня закрытия четверга. Единая валюта ЕС подорожала до 74,555 руб., прибавив 2,015 руб.

Таким образом, курс доллара превысил ещё одну психологическую отметку 67,00 руб. впервые с 3 сентября прошлого года и устремился к следующей – 68,00 руб. Курс евро также перешагнул свой психологический рубеж, превысив впервые с 29 августа 2019 года 74,00 руб.

По мнению большинства экспертов, рубль продолжает лететь вниз вслед за большинством валют EM, которые дешевеют на опасениях относительно распространения нового типа коронавируса за пределами Китая, а также из-за продолжающегося снижения нефтяных котировок.

Так, цена на нефть марки Brent на торгах Лондонской биржи рухнула ниже 50 за баррель впервые с декабря 2018 года – майские фьючерсы в моменте торговались на уровне 49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.

Цена апрельских контрактов нефти сорта WTI на торгах Нью-Йоркской товарной бирже падает на 4% - до 45,22 долл. за баррель. Таким образом, оба сорта снижаются уже шестые торги подряд, а самое падение с начала этой недели превысило уже 14% и является максимумом с 2011 года.

Данные онлайн о курсе доллара можно увидеть здесь: www.profinance.ru/currency_usd,asp

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