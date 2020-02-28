Курс доллара пробил психологическую отметку

В четверг курс рубля продолжил стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне общемирового бегства от рисков.



Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 66,255 руб., что на 0,785 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к этому времени составлял 72,77 руб., подорожав за сутки на 1,495 руб. Таким образом, обе валюты пробили свои максимумы с начала сентября 2019 года.



Ночью курс рубля вплотную подошел к отметке 67 рублей за доллар, это хорошо видно на онлайн графике курса валют

Обвал рубля, как и других валют EM стал следствием настоящей паники на рынках, которая возникла из-за опасений относительно распространения смертельного коронавируса за пределами КНР. Кроме того, бегство от риска происходит из-за снижения мировых цен на нефть.



Продолжают также падать и фондовые индексы. В частности, общемировой фондовый индекс MSCI All-Country World снижается уже шестую сессию подряд и находится на минимальном уровне с октября прошлого года. Кроме того, значение Dow Industrial Average опустилось на 10% ниже своего максимального уровня.

Обвалился и индекс Мосбиржи, который упал ниже 3000 пунктов, а «долларовый» РТС всё дальше отдаляется от отметки 1400 пунктов. Сильное падение ощутили вчера котировки акций «Сургутнефтегаза» (-10,00%). Также в минусе акции «Аэрофлота» (-7,37%), «Русала (-6,78%) и «Россетей» (-6,56%).

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» считает, что рубль вчера пробил свои осенние минимумы на негативных новостях о распространении коронавируса по миру. Несмотря на это, он полагает, что в марте давление на рубль может немного ослабнуть, так как цены на нефть в феврале ниже, чем в январе, что сократит объём покупок валюты российского регулятора для нужд Минфина РФ в рамках бюджетного правила.

Между тем Юрий Кравченко из «Велес Капитал» отметил, что на внутреннем рынке после крупного оттока ликвидности в бюджет наблюдается лишь сдержанный рост рублевых ставок МБК. При этом, как он подчеркнул, часть оттока ликвидности банки компенсировали средствами, которые забрали с недельных депозитов в Центробанке.

«В итоге общая ситуация на денежном рынке сохраняется благоприятной, несмотря на прошедшие платежи, и финальные выплаты по налогу на прибыль сегодня не должны создать трудностей участникам рынка. Вчера же на основных биржах и валютных рынках развивающихся стран инвесторы продолжали бегство от риска, продавая активы и скупая доллары. Положение рубля осложняется и дешевеющей нефтью. В случае дальнейшего снижения мировых цен на «чёрное золото» доллар закрепится выше отметки в 66 руб. Однако, когда паника в отношении коронавируса прекратится, можно ожидать быстрого возвращения доллара в диапазон 64,50-65,00 руб.», – предположил эксперт, не назвав при этом никаких сроков.

В свою очередь эксперты Нордеа банка полагают, что курс рубля в ближайшей перспективе продолжит сдавать свои позиции на фоне бегства инвесторов от риска в более качественные активы.

«Неблагоприятно для рубля развивается и ситуация на сырьевом рынке, где продолжает дешеветь нефть. В целом для нацвалюты пока доминируют риски дальнейшего ослабления. Поводом же для дальнейших распродаж могут быть новости от глобальных компаний о пересмотре прогнозов по выручке и дальнейшее распространение коронавируса за пределами Китая», – резюмировали они.

Антон Покатович из «БКС премьер» отметил, что вчера на рынках сохранялась повышенная напряжённость, связанная с вирусными угрозами.

«Нефтяные котировки приближаются к отметке в 50 долл. за баррель. В результате российская валюта падает в условиях рыночного risk-off. Сегодня рубль продолжит пикировать в диапазон 66,50-67,00», – заявил эксперт, добавив, что с окончанием налогового периода рублю будет всё тяжелее противостоять нарастающему внешнему давлению.

Несмотря на тяжёлое состояние, в котором сейчас находится национальная валюта Сбербанк улучшил прогнозы на 2020 год по инфляции, рублю и ставке Банка России. Как говорится в презентации Сбербанка, крупнейшая кредитная организация страны ожидает, что в этом году инфляция составит 3.4%, ключевая ставка будет снижена до 5.5%. При этом среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 63,80 руб. за долл. при цене нефти Urals в 59 долл. за баррель, 64,50 руб. – в 2021 году и 65,00 руб. – в 2022 году.