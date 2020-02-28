Маркировка подключает логистов

Обязательная система маркировки товаров расширяет своё действие в России: начав развиваться с 2018 г., она уже задействовала такие изделия, как шубы, табак, лекарства, одежда, шины, обувь, духи, фотооборудование, а к 2024 г. должны быть промаркированы все продающиеся в России товары. Чтобы отвечать новым требованиям регулятора, поставщик товаров может либо сам наладить процесс маркировки, либо отдать его на аутсорсинг. И прежде всего начать оказывать такой сервис готовы логистические компании. «Некоторые логистические компании имеют консолидационные или логистические склады по всему миру, они как раз подходят для оказания сервиса с добавленной стоимостью, коей и является нанесение маркировки, -- объясняет Максим Куров, руководитель отдела продаж контрактной логистики компании «Даксер», -- В связи с этим, логистические компании смогут предложить не только транспортные и таможенные услуги, а также и услуги по маркировке товаров. В свою очередь для бизнеса – это возможность не брать на себя дополнительную нагрузку, например, административную».

Крупные предприятия внутри России, а также иностранные компании, которые поставляют большие партии товаров на российский рынок могут самостоятельно наладить маркировку у себя на производстве – у них есть для этого соответствующие мощности и ресурсы. Однако мелким поставщикам будет не совсем выгодно налаживать эти работы у себя, так как процесс этот достаточно затратный и трудоёмкий. «В вопросе подготовки компании к предоставлению услуг по маркировке многое зависит от размера производства и специфики упаковки отдельных товарных групп, -- говорит Алексей Мисаилов, директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic. -- И здесь участникам рынка доступно множество решений. К примеру, для малых и средних предприятий отлично подойдут мобильные или стационарные термотрансферные принтеры. Для крупных фабрик, которым необходима полная автоматизация процесса -- станции сериализации с автоматическим контролем ошибок печати, встраиваемые в производственные линии. Помимо этого, для запуска маркировки недостаточно покупки агрегируемого кода в системе «Честный знак». Очень важно также наладить IT-систему, которая сможет соединить базу данных локального производителя или импортера с ERP или WMS логистического провайдера, а также с ЦРПТ. Наконец, для последующей реализации товара необходим переход на электронный документооборот, для которого нужны человеческие и финансовые ресурсы, которыми не владеет мелкий и средний бизнес. Поэтому риск ухода с рынка таких предприятий довольно высок».

Понятно, что за услуги маркировки поставщикам придётся платить дополнительно, и это может ощутимо поднять цену особенно небольших партий товаров. «На сегодняшний день услугу по маркировке возможно оказать как за рубежом на логистических складах, так и в России на таможенных складах. Соответственно и расценки разные: за рубежом стоимость маркировки составляет 40-60 евроцентов, в России же стоимость маркировки варьируется от 15 до 30 рублей за маркировку одного изделия, -- говорит Константин Бондаренко, заместитель генерального директора компании BMJ-logistics. -- Например, наша компания уже начала оказывать услуги по маркировке как на наших складах в Европе (в Италии, Германии, Латвии), так и на таможенном складе в Москве, установленное здесь оборудование имеет пропускную способность до до 50 тыс. единиц маркировки в сутки».

По оценке аналитического агентства M.A.Research, совокупный ежегодный объем российского рынка транспортно-логистических услуг сегодня составляет более 3,5 трлн. руб., однако участники рынка пока затрудняются оценить объемы возможного притока доходов логистических компаний, которые им могут принести сервисы по маркировке. «Пока сложно оценить объем рынка, поскольку маркировка только запускается, -- отмечает Иван Головко, руководитель направления международных автоперевозок «Kuehne+Nagel Россия». -- Но в любом случае ясно, что для многих поставщиков и импортеров обязательная маркировка приведет к изменению логистических цепочек и определенно к удорожанию товара из-за необходимости дополнительных инвестиций в оборудование и программное обеспечение по обработке маркировки».

Правда, пока развитию маркировочных услуг мешает неопределенность регулирования данного процесса. «Рынок сейчас похож на хаос, в котором намеченные даты введения обязательной маркировки сдвигаются на более поздние сроки из-за недоработок в законодательстве и неготовности рынка приспособиться к нововведениям, -- говорит Анастасия Высоцкая, руководитель отдела Fashion & Beauty Logistics группы компаний AsstrA. – Впрочем, у обязательной маркировки есть и обратная сторона. Да, с одной стороны этот процесс несет дополнительные затраты, но с другой – особенно для компаний премиум сегмента это является дополнительным инструментом по защите от распространения контрафактной продукции».