Министр обороны рассказал об испытании гиперзвукового оружия в России

По сообщению министра обороны России Сергея Шойгу, на Северном флоте полным ходом идут испытания новейшего гиперзвукового оружия, что позволит в ближайшее время качественным образом усилить боеспособность всех флотов России.

«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, что позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», - цитирует РИА «Новости» выступление Сергея Шойгу на коллегии министерства обороны РФ. Также на заседании подробно обсуждалась ситуация по плану функционирования Северного флота на 2019-2025 годы.

Ранее сообщалось, что в январе успешно прошли испытания российского гиперзвукового оружия «Циркон» запуском с корабля. После завершения данной части испытаний, «Цикрон» будет опробован на подводных лодках. В ближайшие годы данными ракетами морского базирования будут оснащены все флоты РФ.