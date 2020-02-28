Нефть демонстрирует «вирусный» обвал

На момент закрытия сессии 27 февраля цена на нефть показала стойкую отрицательную динамику, пишет Финам. Сорт Brent закрывал сессию на отметке $50,96, потеряв за день рекордные 3,5%.



По мнению аналитиков рынка, нефть может потерять в цене еще $3-5, если цена сегодня 28 февраля не сможет удержаться на отметке $50,3.



Увидеть онлайн это можно на графике цен на нефть в реальном масштабе времени

Однако трейдеры настроены оптимистично: они уверены, что даже, если нефть провалится ниже $50, надолго она там не задержится. На сегодня участники рассматривают отскок вверх до $53,5 по марке Brent, как наиболее вероятный сценарий.

Уточняется, что на ситуацию повлияли новости 27 февраля, когда сразу 8 стран объявили о первых заразившихся коронавирусом. Одно дело, когда эпидемия в далеком Китае и совсем другое, когда коронавирус стремительно продвигается по Европе и Азии, считают эксперты. О первых случая заражения наеануне объявили Швейцария, Австрия, Германия, Испания, Греция, Грузия, Румыния, Норвегия, Дания, Эстония, Финляндия и Польша.