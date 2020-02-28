Полусухая стяжка пола: преимущества использования

Для получения с минимальными затратами времени, сил и денег совершенно ровной поверхности без трещин, которая характеризуется требуемыми техническими параметрами, используется полусухая стяжка пола. Ее стоимость https://www.prestigehouse.ru/styajka/tceny зависит от метода выполнения этих работ: они могут осуществляться как вручную, так и с применением специализированного оборудования. Главный недостаток второго варианта состоит в его дороговизне, поскольку применение специальной техники всегда сопряжено с дополнительными финансовыми затратами, которые вызваны необходимостью доставки изготовленной машиной цементной смеси с использованием гибких труб и насоса на требуемый этаж. Ручное выполнение данной работы имеет целый ряд достоинств, в том числе:

Поскольку получаемая при такой укладке пола поверхность является абсолютно ровной, необходимость в дополнительном выравнивании отпадает (в отдельных случаях выполняется лишь незначительная шлифовка пола).

Поскольку объем используемой в смеси воды минимален (лишь для связывания цемента), возможность ее протекания на расположенные снизу этажи совершенно исключена.

Полусухая стяжка обеспечивает пористую структуру, служащую дополнительным звуко- и теплоизоляционным слоем без ущерба для целостности поверхности.

Скорость высыхания полусухой стяжки в несколько раз превышает скорость высыхания мокрых смесей. При этом микротрещины на поверхности не появляются, и пол не подвергается усадке.

В настоящее время полусухая стяжка пола укладывается с использованием нескольких способов. Их стоимость зависит от применения дополнительных стройматериалов: