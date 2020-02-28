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Полусухая стяжка пола: преимущества использования

Москва, 28.02.2020
Строителям постоянно приходится решать проблему выравнивания пола для его последующей декоративной отделки. Эта задача особенно актуальна в тех случаях, когда пол должен иметь большую толщину (чтобы усилить перекрытия или скрыть инженерные коммуникации).
#PressRelease

Для получения с минимальными затратами времени, сил и денег совершенно ровной поверхности без трещин, которая характеризуется требуемыми техническими параметрами, используется полусухая стяжка пола. Ее стоимость https://www.prestigehouse.ru/styajka/tceny зависит от метода выполнения этих работ: они могут осуществляться как вручную, так и с применением специализированного оборудования. Главный недостаток второго варианта состоит в его дороговизне, поскольку применение специальной техники всегда сопряжено с дополнительными финансовыми затратами, которые вызваны необходимостью доставки изготовленной машиной цементной смеси с использованием гибких труб и насоса на требуемый этаж. Ручное выполнение данной работы имеет целый ряд достоинств, в том числе:

  • Поскольку получаемая при такой укладке пола поверхность является абсолютно ровной, необходимость в дополнительном выравнивании отпадает (в отдельных случаях выполняется лишь незначительная шлифовка пола).
  • Поскольку объем используемой в смеси воды минимален (лишь для связывания цемента), возможность ее протекания на расположенные снизу этажи совершенно исключена.
  • Полусухая стяжка обеспечивает пористую структуру, служащую дополнительным звуко- и теплоизоляционным слоем без ущерба для целостности поверхности.
  • Скорость высыхания полусухой стяжки в несколько раз превышает скорость высыхания мокрых смесей. При этом микротрещины на поверхности не появляются, и пол не подвергается усадке.

В настоящее время полусухая стяжка пола укладывается с использованием нескольких способов. Их стоимость зависит от применения дополнительных стройматериалов:

  • Дешевле всего обходится стяжка без подложки. В этом случае смесь наносится прямо на перекрытие, изготовленное из бетона.
  • Использование дополнительной звукоизоляции предполагает затраты на покупку звукоизоляционной пленки, укладываемой поверх стяжки. Использование вспененного полиэтилена усиливает шумоизоляционные свойства пола.
  • В квартирах, расположенных на первых этажах здания (над подвалом), полусухая стяжка пола укладывается совместно с теплоизоляционной прослойкой минеральной ваты.
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