Порошенко устроил митинг перед допросом

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в сопровождении своих адвокатов и членов своей политической партии «Европейская солидарность» и костюмированных активистов в национальных костюмах и наручниках. Перед входом в ГБР собравшиеся устроили митинг, входе которого назвали уголовные дела в отношении Порошенко сфабрикованными.

«Хочу поблагодарить всех, кто остался неравнодушным к возвращению страны во времена Януковича, к возвращению политических репрессий», - завил Порошенко.

ГБР расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.Ранее Печерский суд города Киева разрешил ГБР осуществить принудительный привод Петра Порошенко на допрос 28 февраля 2020 года. Порошенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, неоднократно уклонялся от допросов в ГБР, но с 1 января 2020 года вступили в силу изменения украинской Конституции, отменяющие неприкосновенность депутатов Верховной Рады Украины.