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Мировой экономике грозит шок предложения

Москва, 28.02.2020
#Мировая экономика
#Коронавирус
#Экономика
  • Мировой экономике грозит шок предложения

Zuma\TASS

Эта неделя наверняка войдет в историю как самая плохая для финансовых площадок с глобального финансового кризиса 2008 года. Не удивительно, что сейчас все больше прогнозов о грядущей рецессии в США и еврозоне. Так, аналитики рейтингового агентства Moody’s считают, что уже в первой половине 2020 года коронавирус COVID-19 спровоцирует рецессии не только в Соединенных Штатах, но и на всей планете.

«Коронавирус все больше похож на пандемию,- уверен Норихиро Фуджито, главный специалист по инвестициям Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.- Он конечно очень опасен, но рынки могут справиться с эпидемией. Правда, при одном условии – если будет виден свет в конце тоннеля. Но вся загвоздка в том, что сейчас никто не может сказать, как долго продлится эпидемия и насколько сильной она будет».

К этой неизвестности добавляется и еще один тревожный момент. Воздействие коронавируса COVID-19 на экономику несколько отличается от того, как действовали на нее другие эпидемические болезни последних десятилетий. COVID-19, по словам главного специалиста по инвестициям в Noveen Брайана Ника, ввиду своего китайского происхождения влияет в глобальной экономике как на спрос, так и на предложение. Однако за границами Поднебесной, как показывают февральские статистические данные, спрос остается стабильным, а главную угрозу представляет предложение.

Угроза шока предложения очень тревожит инвесторов. Как пишет в воскресной аналитической записке главный экономист UniCredit Bank Эрик Нильсен, инвесторы знают, что политики при помощи привычных и проверенных мер стимуляции экономики могут частично ослабить шоки спроса. Что же касается шоков предложения, то здесь все значительно сложнее: их ослабить на несколько порядков труднее, если вообще возможно.

Крупные негативные шоки предложения – большая редкость. Наиболее известны, пожалуй, обвалы на нефтяном рынке в начале и конце 70-х годов прошлого века. Можно привести и другие примеры шоков предложения: бури, цунами, землетрясения, войны, забастовки. Самое неприятное заключается в том, что с шоком предложения трудно бороться наиболее распространенными методами: смягчением монетарной политики и финансовой стимуляцией, потому что все эти меры стимулируют не только предложение, но и спрос.

Стремительное распространение COVID-19 за пределами Китая спровоцировало очень серьезные обвалы на финансовых биржах. О серьезности ситуации красноречиво говорит статистика по основным биржевым индексам за последние шесть дней, когда продолжается снижение: Dow Jones Industrial Average DJIA - 4.42%, S&P 500 SPX - 4.42%, Nasdaq Composite COMP, - 4.61%. Экономисты утверждают, что это самый быстрый обвал рынков за последние 12 лет. Dow Jones, к тому же, установил антирекорд по самому большому падению за день – 1200 пунктов за четверг.

Поскольку спрос за пределами КНР держится на стабильном уровне, разрыв глобальных цепей поставок, который сейчас происходит в Китае, Южной Корее и все больше в Японии, скорее всего ударит по производству.

Если остановки производства в Азии ухудшатся или перейдут во второй квартал, то проблемы с обвалом глобального предложения могут ударить по уже и так ослабленному сектору производства, что будет иметь очень серьезные последствия для рынка труда и всей глобальной экономики.

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