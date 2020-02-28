Прогноз погоды: синоптики предупредили о температурных аномалиях в марте

Зима-2019/2020, которая войдёт в климатическую историю, как одна из самых аномальных, сменится аномальной весной. По крайней мере, по прогнозу синоптиков, в марте на большей части России средняя температура будет выше нормы.

Погода в марте-2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

Если ранее в своих долгосрочных прогнозах метеорологи обещали, что в начале первого календарного месяца весны зимний температурный фон составит минус 10, то сейчас они утверждают, что уже с воскресенья, 1 марта с ростом атмосферного давления потеплеет до плюс 1-2. А в середине следующей недели столбики термометров в дневные часы могут подняться до плюс 5-7, что выше климатической нормы. При этом будет пасмурно и без осадков не обойдётся – небольшой дождь будет идти в ежесуточном режиме до 8 марта включительно. К слову, в международный женский день немного похолодает. Синоптики обещают днём плюс 3-4, а после полуночи даже заморозки до минус 1.

Вторая половина марта запомнится москвичам и гостям столицы пасмурной погодой. Несмотря на то, что температура будет не такой высокой как в начале месяца, минусовых значений уже не ожидается, а ближе к началу апреля синоптики обещают несколько солнечных дней, которые будут означать, что климатическая зима в регион в этом сезоне уже не вернётся.

Прогноз погоды на март-2020 в регионах Центрального федерального округа

Ещё более комфортная погода в первой декаде марта будет в регионах Центрального федерального округа. Так, по словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в Тульской, Калужской, Рязанской областях, а также в центрально-черноземной зоне, в том числе в Орловской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях здесь температура будет превышать климатическую норму сразу на 7-10 градусов.

Также тепло, но пасмурно и дождливо в начале марта, по прогнозу синоптиков, будет во Владимирской, Ивановской, Костромской и Тверской областях. Здесь погодные градусники покажут на 5-6 градусов выше чем обычно.

Погода в марте-2020 в СПб и в регионах Северо-Западного федерального округа

Ранее синоптики обещали, что в начале марта в Санкт-Петербурге ожидается прохладная погода. А некоторые метеорологические службы даже предполагали, что в первой декаде месяца в городе на Неве при температуре минус 3-6 пройдут мощные снегопады. Согласно последним данным синоптиков, в начале месяца в СПб действительно ожидаются осадки, но преимущественно это будет мокрый снег, а в основном – дождь. При этом дождик будет кратковременным и серьёзно дискомфорта никому не доставит.

Да и температура воздуха ожидается выше нормы, примерно на 4-5 градусов. Примерно такая же климатическая обстановка прогнозируется в Псковской, Новгородской и Вологодской областях, а также на юге Архангельской области и на западе Коми.

Погода в марте-2020 на Урале, в Сибири и Приморье

По прогнозу синоптиков, аномальные температурные показатели в марте ожидаются также в арктической зоне Урала и в Западной Сибири. Например, в Салехарде 1 марта будет всего минус 1, что сразу на 10-12 градусов больше нормы. На Таймыре в средине первой рабочей недели календарной весны и вовсе столбики термометров поднимутся выше нуля градусов, что для этого место совсем нехарактерно. Значительно выше нормы – на 12-13 градусов - будет в Норильске.

По прогнозу синоптиков, комфортная климатическая обстановка ожидается также на территории Западной Сибири и в Якутии. Превысит норму температурный фон в Приморского крае, Бурятии, Забайкалье и Иркутской области.

А вот на севере Приволжского федерального округа, в Республике Коми и Удмуртии, а также в Кировской области и в Пермском крае возможно понижение температуры, но и здесь, по прогнозу синоптиков, сильных морозов не ожидается.

Между тем Михаил Леус – ведущий специалист Центра погоды «Фобос» – считает, что превышение температуры в начале марта на территории Русской равнины будет несущественным. При этом он полагает, что эпитет «аномальное превышение», здесь не подходит, так как температурный фон будет выше обычного всего на несколько градусов.

«В любом случае, превышение температуры будет значительно меньше, чем наблюдалось этой зимой», – подчеркнул Леус.