Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение обстановки в сирийском Идлибе.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, переговоры прошли по инициативе Анкары. Уже известно, что российский лидер выразил серьёзную озабоченность эскалацией напряжённости на севере Сирии, жертвами которой стали уже сотни человек, в том числе турецкие военнослужащие.

Кроме того, президент РФ призвал повысить эффективности взаимодействия оборонных ведомств нашей страны и Турции. По словам Путина, стороны условились активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

Также в ходе беседы, президент России назвал приоритетом борьбу с международным терроризмом в Сирии.