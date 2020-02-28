Инициативу единых тарифов на энергию для регионов поддержали Россети

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила формировать тарифы на энергию для регионов по единому принципу. Инициативу поддержали "Россети".

Вопрос тарифов Матвиенко подняла в пятницу на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета Федерации.

"Требуют более предметного регулирования тарифы на электроэнергию. Как может развиваться экономика, как могут приходить инвестиции в регион, где тарифы на электроэнергию в разы выше, чем в соседних субъектах РФ?" - цитирует ТАСС председателя верхней палаты парламента.

Сейчас тарифы на электроэнергию могут сильно отличаться от региона к региону. Например, в Иркутской области потребители платят в 3,8 раза меньше, чем в соседней Бурятии. При этом такие разные счета выставляют потребителям на одном уровне потребления. Например, малый и средний бизнес в одном регионе может платить 6 рублей за КВт-час, а в соседнем - почти в два раза больше.

Инициативу Матвиенко поддержали "Россети", о проблемах с тарифами компания заявляет не первый год. "Такой значительный разрыв создает дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электрической энергии и является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие субъектов РФ, на территории которых установлен высокий тариф", - считает заместитель генерального директора по экономике и финансам компании "Россети" Павел Гребцов.