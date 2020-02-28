Решающий момент для политики в Сирии

Ситуация в Сирии логикой боевых действий поставила друг перед другом Россию и Турцию, которые действительно официально остаются друзьями. Однако стрельба по самолетам ВВС РФ из ПЗРК, осуществляемая, как передают из зоны боевых действий корреспонденты российского телевидения, «боевиками и турецкими специалистами», мало похожа на дружбу. Зеркально смотрит на события и турецкая сторона, поскольку российская авиация поддерживает сирийскую армию, вошедшую с турецкой армией в жесткую конфронтацию и потерявшую вечером 27 февраля, по последним данным, 33 военнослужащих.

Это война, которая пока не объявлена. И пока это война между Турцией и Сирией. Пресс-секретарь возглавляемой президентом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, Анкара приняла решение считать сирийские войска вражескими целями.

Объявление войны между Россией и Турцией трудно себе представить. Но поворот, совершающийся в отношениях двух стран, носит ошеломляющий характер. На переговорах между нами, которые шли весь февраль и казались довольно-таки дежурными, решался, как представляется сейчас, судьбоносный вопрос. Три года улучшения отношений до непредставимого со страной НАТО уровня, продажи комплексов С-400, строительство «Турецкого потока» как де-факто альтернативы не только украинской ГТС, но и заблокированной американцами второй ветке «Потока» северного, почти мгновенно оборачиваются реальной и близкой перспективой войны.

Сирийцы, очевидно, не желали оставлять Идлиб неподконтрольным, и, наряду со всеми «астанинскими» и «сочинскими» договорными форматами, длительное время теснили окопавшиеся там незаконные вооруженные формирования. Без этого их победа в войне, носившей частично гражданский, частично международный характер, была бы неполной.

Брать в плен десятки тысяч бойцов враждебной стороны у сирийских властей не было никакой возможности, поэтому побеждаемые боевики и оказались вытеснены в Идлиб. А здесь они оказались на границе Турции, которая, по-своему резонно, не желает видеть их на своей территории, даже если между ее режимом и ими есть некая духовная близость. Эта была мина замедленного действия, и она взорвалась.

Рубежным событием стал ввод крупных сил турецкой армии на терииторию Идлиба/Сирии, который произошел в феврале. И эта армия не сидит без дела. Сирийские войска ранее взяли под контроль ключевые магистрали и важные населенные пункты провинции. Они оставили в результате в тылу находившиеся в тех местах турецкие посты, перейдя оговоренную ранее линию разграничения с турецкими силами. У них, понятно, свои задачи, они ведут свою войну. Проблема в том, что если раньше в этой войне мы помогали им в глубине их же территории, сталкиваясь то с американцами, то с израильтянами, но локально, то теперь поддеживаемые нами сирийцы стоят на границе государства Турции, лицом к лицу с ее регулярной армией и воюют с ней. Это уже не прокси, а просто война.

После весьма нервной ночи с 27 на 28 февраля журналистам в Минобороны РФ разъяснили ситуацию. «27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», в то время как последние попытались провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск — цитирует ТАСС представителя военного ведомства.

Там отметили, что российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) находится в постоянном контакте с «турецкими коллегами», а по их данным, подразделений ВС Турции в районе населенного пункта Бехун «не было и не должно было находиться».

Еще одно важное заявление: «Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась». Вопрос в том, что будет происходить, если такую оговорку сделать будет нельзя, или если, наконец, не без участия «турецких специалистов» пострадает российский самолет. Пока, по сообщению российских тележурналистов, избегать того, чтобы быть сбитыми, летчикам ВКС РФ удавалось при помощи отстреливания тепловых мишеней, сбивающих с курса зенитные ракеты. Ситуация на грани.

И еще более важное заявление Минобороны: «Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками». Россия дает понять, что контролирует сирийскую армию. Хорошо, если так.

Пока Турцию и Россию напрямую столкнуть не удается. Сложно поверить, что над этим не ведется работа, и что она не велась в тот период, когда сирийцы на свой лад зачищали Идлиб. В адрес Турции летят слова явной, и явно конфронтационной по отношению к России поддержки со стороны НАТО и некоторых политиков в США.

Сложно поверить так же и в то, что в Москве решили всерьез поевовать с Турцией, или рассматривают такой вариант, как желательный. Однако балансирование на грани такой войны уже началось.