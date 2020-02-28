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«Роснефть» совместно с учеными продолжит изучение популяции белых медведей на территории деятельности компании

Москва, 28.02.2020

Ученые совместно с «Обществом дикой природы» при поддержке «Роснефти» в 2019 году детально изучили состояние белых медведей на территории присутствия компании. Обследованные медведи были признаны максимально упитанными. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти» в Международный день белого медведя.

Как рассказали в компании, изучение представителей редкого вида животных на территории деятельности «Роснефти» началось в 2019 году. Тогда специалисты надели на двух белых медведиц ошейники со спутниковыми передатчиками системы Argos российского производства.

«Ученые обследовали животных: определили линейные размеры тела, установили их возраст и измерили вес. Были получены пробы крови, шерсти и экскрементов для дальнейшего изучения. Состояние животных оценено высшим баллом по шкале упитанности», – уточнили в пресс-службе.

В 2020 году полевые учетные работы и сбор биологического материала будут продолжены. Кроме того, специалисты разработают предложения по долгосрочному мониторингу популяций белого медведя на шельфовых лицензионных участках «Роснефти».

Забота об экологии и окружающей среде входит в стратегию «Роснефть-2022». Компания поддерживает исследования редких видов животных, уделяя особое внимание белому медведю. В январе «Роснефть» также присоединилась к реализации национального проекта «Экология». Компания и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение о взаимодействии, согласно которому стороны будут развивать сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия.

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