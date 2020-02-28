Россия с 1 марта ограничивает въезд иностранцев из Южной Кореи

В целях защиты граждан России от распространения коронавирусной инфекции, кабмин РФ принял решение с 1 марта ограничить въезд на российскую территорию иностранных граждан с территории Южной Кореи, передает ТАСС, ссылаясь на соответствующее распоряжение правительства. Документ опубликован 28 февраля на официальном сайте правительства РФ.

В документе говорится, что ограничение начнет действовать с 00:00 по московскому времени 1 марта во всех аэропортах РФ за исключением Шереметьево. Исключением являются экипажи самолетов, члены официальных делегаций, а также граждане, имеющие российский вид на жительство.

Кабмин дал поручение Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором проработать все детали. Также российский МИД обязан уведомить о решении российского правительства Республику Корея и третьи государства, чьи интересы могут быть затронуты в связи с данным решением, разъяснив сторонам, что решение вызвано крайними обстоятельствами, а меры носят исключительно временный характер. Дочерняя компания «Аэрофлота» - дальневосточная «Аврора», продолжит авиасообщения с Южной Кореей вплоть до вывоза всех россиян.

Напомним, Южная Корея является на данный момент второй после Китая страной по числу заразившихся новым коронавирусом.



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