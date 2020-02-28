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РТС рухнул под 1300 пунктов

Москва, 28.02.2020

Последняя торговая сессия февраля для российского рынка акций стала по-настоящему провальной. Некоторые эксперты перестали винить в этом только коронавирус и приходят к выводу, что он стал лишь катализатором давно назревших проблем. Для российского рынка к числу прочего новой угрозой может стать ситуация на турецко-сирийской границе и как следствие новые санкции западных стран против России.


Нефть Brent подешевела – до 49,84 долларов за баррель (по состоянию на 20:51 мск). Российская валюта на этом фоне заметно слабеет – 67,21 рублей за доллар. Индекс Мосбиржи просел на -4,48% до 2785,08 пунктов, а «долларовый» РТС упал на -6,24% до 1299,69 пунктов.

В лидерах падения акции «Интер РАО» на фоне прогнозов компании по снижению экспорта электроэнергии из РФ в первом квартале 2020 года (-9,61%). Несмотря на стабильный прогноз S&P акции «Газпром нефти» упали сразу на -8,07%. В минусе также акции АФК «Системы» (-7,10%), «Полиметалла» (-7,35%), «Аэрофлота» (-7,28%).

В лидеры роста вырвались только четыре компании: «Русснефть» (+4,63%), дочка ГЭХа «МосЭнерго» (+0,65%), МКБ (+0,27%) и «Ростелеком» (+0,21%).

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