РТС рухнул под 1300 пунктов

Последняя торговая сессия февраля для российского рынка акций стала по-настоящему провальной. Некоторые эксперты перестали винить в этом только коронавирус и приходят к выводу, что он стал лишь катализатором давно назревших проблем. Для российского рынка к числу прочего новой угрозой может стать ситуация на турецко-сирийской границе и как следствие новые санкции западных стран против России.



Нефть Brent подешевела – до 49,84 долларов за баррель (по состоянию на 20:51 мск). Российская валюта на этом фоне заметно слабеет – 67,21 рублей за доллар. Индекс Мосбиржи просел на -4,48% до 2785,08 пунктов, а «долларовый» РТС упал на -6,24% до 1299,69 пунктов.



В лидерах падения акции «Интер РАО» на фоне прогнозов компании по снижению экспорта электроэнергии из РФ в первом квартале 2020 года (-9,61%). Несмотря на стабильный прогноз S&P акции «Газпром нефти» упали сразу на -8,07%. В минусе также акции АФК «Системы» (-7,10%), «Полиметалла» (-7,35%), «Аэрофлота» (-7,28%).



В лидеры роста вырвались только четыре компании: «Русснефть» (+4,63%), дочка ГЭХа «МосЭнерго» (+0,65%), МКБ (+0,27%) и «Ростелеком» (+0,21%).