Слушатели радиостанций «Мультимедиа Холдинга» создают своё собственное радио

Новый технологичный сервис разрушает традиционный формат прослушивания радио, позволяя каждому пользователю приложений «НАШЕго Радио», Радио JAZZ 89.1 FM, ROCK FM и Радио ULTRA для смартфонов, слушая радиостанции, убрать из эфира любую песню, которая им не нравится, нажав кнопку Dislike, при этом сохранив в эфире шоу, новости и другие атрибуты FM-радио.

Для пользования сервисом необходимо скачать приложение любой из радиостанций в AppStore или Google Play и зарегистрироваться. После авторизации приложение будет учитывать реакции пользователя на песни - Like или Dislike - и, с учетом реакций, составлять для каждого слушателя индивидуальный плейлист.

Сейчас функция эксклюзивно доступна в приложениях для смартфонов, а в ближайшее время станет и пользователям сайтов nashe.ru, rockfm.ru, radiojazzfm.ru и radioultra.ru.

Пресс-служба ЗАО «Мультимедиа Холдинг»

Пресс-атташе Александр Готадзе gotadze@nashe.ru, +7 909 907 7722

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