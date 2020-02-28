Сюжеты виляют хвостами

Моя собака Идиот

Так бывает. Ваш возраст перевалил за экватор, на месте семьи лишь красивый фасад, за которым — руины. Дети выросли, но не повзрослели, продолжают сидеть на родительской шее. Ваши заслуги насмерть срослись с эпитетом «былые», а в сегодняшнем дне душу разъедают муки творческой импотенции. Типичный портрет интеллигентного, в меру талантливого человека после пятидесяти.

Таков главный герой французской трагикомедии «Моя собака Идиот» (Mon chien Stupide) режиссера Ивана Атталя. Писатель Анри (его сыграл сам режиссер) медленно приближается к состоянию эпик-фейла по всем статьям. Написав когда-то гениальный роман, он не в состоянии выдавить из себя хоть одну мало-мальски стоящую строчку.

Жена, домохозяйка Сесиль в исполнении великолепной Шарлотты Генсбур (кстати, актриса – и в жизни жена Ивана Атталя), оплакивая несостоявшуюся карьеру филолога, «держится» на ежедневной смеси белого сухого с антидепрессантами. Четверо детей выносят мозг обоим родителям и тянут деньги из отца на свои безумства: билеты в Австралию, гашиш, доски для серфинга, стриптизершу и прочие карманные расходы. И в довершение всего — у Анри погибла собака.

Зрителю может показаться, что пора доставать носовые платки и утирать слезы. Но неожиданно режиссер делает вираж в другой жанр: в силу вступает наивно-туповатый французский юмор. Неизвестно откуда в доме появляется серый мастиф по кличке Идиот и превращает трагедию буржуазной семьи в комедию положений. Генетические штампы глуповатой «легкой комедии» как вино – у французов в крови. Впрочем, несколько раздражающий балаганный юмор с лихвой перевешивает умиление от разумных действий здоровенного слюнявого Идиота: на огонь, воду и животных можно смотреть бесконечно.

Однако зрителя ждет еще один жанровый перевертыш — уже в сторону сентиментальной психологической драму. Героям предстоит разобраться с персональными иллюзиями и слабостями, отойти от края маячащей впереди пропасти. О, как знакомо!

Для кого: для умных и уставших от жизни сентиментальных бумеров.



Иди к папочке

Еще один гибридный жанровый продукт — инди-хоррор, комедия и местами драма с Элайджей Вудом в главной роли (актер, кажется, окончательно мигрировал на территорию странных жутковатых триллеров). «Иди к папочке» — будто бы устрашающе призывает режиссер Ант Томпсон, примешав к комедийной мелодраме фонтаны крови, нецензурного юмора и всякой прочей жести.

Типичный для Элайджи Вуда испуганный герой с детским лицом — Норвал — приезжает к немолодому уже отцу (Стивен МакХэтти) в труднодоступную глушь Новой Зеландии. Старик недружелюбно встречает сына: матерится, ворчит, капризничает. Ведет себя странно и омерзительно. Поначалу даже напоминает недавний черно-белый хит «Маяк», где герой Уиллема Дефо также гнусно нападал на своего напарника.

Чем дольше Норвал находится в доме, тем сильнее и сильнее накаляются отношения с отцом. Неизбежно вспыхивает ссора, старик внезапно умирает от сердечного приступа. Бедный Норвал шокирован, оставшись один в незнакомом пугающем доме: наконец-то удивление и испуг на лице Вуда становится мотивированным. С этого момента жизнь осиротевшего сына необратимо изменится. Фильм совершит множество обманных движений, шарахаясь от черной комедии к мелодраме, от экзистенциальной драмы к замогильной мистике с кровавым трешем, пытками и убийствами. Сюжет, активно виляя хвостом, пытается устоять на ногах и повиноваться законам хоть какого-нибудь жанра, чтобы не скатиться в совсем уж бесформенный постмодернизм. Эта мелкая моторика была бы в плюс фильму, если бы не досадный минус — вся картина подчинена актерской харизме Вуда. Все прочие актеры шаблонно отыгрывают как статисты. Впрочем, искреннее удивление от «Иди к папочке» будет гораздо мощнее, если вообще ничего не знать о фильме перед просмотром.

Для кого: для безбашенных поклонников инди-хоррора.