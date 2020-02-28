На Украине растет недовольство действиями Зеленского

Согласно опросу, проведенному Киевского международного института социологии с 21 по 25 февраля 2020 года, поддерживают действия и заявления президента Украины Владимира Зеленского 47% опрошенных (в декабре 2019 года его поддерживало 62%). Не поддерживают действия и заявления Зеленского 40% респондентов (в декабре 2019 года недовольных было 25%).

По мнению украинцев новая власть (президент, парламент и правительство) не справляется с борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти - так считают 83% опрошенных. Кроме того, власть не справилась со снижением тарифов и расследованием резонансных уголовных дел - так считают 80% граждан. Не одобряют действия власти по прекращению конфликта на Донбассе 70% опрошенных и только 25% считают их успешными.