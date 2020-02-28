В Госдуме прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

Леонид Слуцкий – глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал обострение ситуации в сирийском Идлибе. По его словам, несмотря на все сложности, Москва и Анкара продолжат взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности на севере Сирии, передаёт РИА Новости.

«Поведение турецких военных в Идлибе вызывает у нас серьёзные вопросы, об этом мы неоднократно говорили нашим турецким партнёрам, в том числе в плоскости парламентской дипломатии», – подчеркнул Слуцкий.

При этом депутат считает, что Анкара должна выполнять все соответствующие договоренности. Кроме того, Слуцкий выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных.

«Уверен, что скатывание к элементам военного противостояния между Россией и Турцией в Сирии невозможно. И это прекрасно понимают лидеры двух стран, а также военные командиры на земле», – считает парламентарий.

Он также уверен, что недоброжелателям нашей страны рано праздновать победу. Они считают, что им якобы удалось в Идлибе стравить Москву и Анкару.

«Не сомневаюсь, что власти РФ и Турции смогут найти общий язык и совместно продолжить обеспечивать безопасность в Идлибе», – резюмировал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение обстановки в сирийском Идлибе. Российский лидер выразил серьёзную озабоченность эскалацией напряжённости на севере Сирии, жертвами которой стали уже сотни человек, в том числе турецкие военнослужащие.

Кроме того, президент РФ призвал повысить эффективности взаимодействия оборонных ведомств нашей страны и Турции. По словам Путина, стороны условились активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

Также в ходе беседы, глава РФ назвал приоритетом борьбу с международным терроризмом в Сирии.