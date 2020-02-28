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В Минобороны РФ: атакованные турецкие военные в Идлибе находились среди боевиков

Москва, 28.02.2020

По заявлению российского Минобороны, турецкие военные, попавшие под обстрел правительственных войск Сирии, не должны были находится в данной зоне. Инцидент произошел 27 февраля из-за наступления террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Сирийские войска в ответ на атаку боевиков ответили огнем, в зону которого попали турецкие военнослужащие, находящиеся в рядах «террористических формирований», сообщает ТАСС. Турецкая сторона при этом отрицает нахождение своих военных среди террористов.

Сразу после поступления информации о нахождении военнослужащих Турции в зоне обстрела, российской стороной были приняты меры по прекращению огня, а также эвакуации погибших и раненых турецких военных, рассказали в силовом ведомстве РФ. Также было подчеркнуто, что Россия в районе обстрела не применяла свою авиацию ВКС.

Напомним, в ночь на 28 февраля губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что при атаке армии САР было убито 33 турецких военных, еще 36 - ранены. В ответ на это Турция пообещала ударить по позициям правительственной армии САР.

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