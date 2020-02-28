В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать при подозрении на коронавирус

В случае возникновения подозрения на коронавирусную инфекцию человека необходимо сразу изолировать в отдельное помещение, если такой возможности нет постараться держаться от заболевшего на расстоянии не менее метра, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

После этого необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, описав по телефону симптомы. Врачи сразу после приезда возьмут анализы и направят их для проверки в организацию Роспотребнадзора, пояснили в ведомстве. На сегодня в России не выявлены новые случаи заболевания. 27 февраля сразу 8 стран Европы сообщили о первых случаях заражения коронавирусом, среди них Польша, Эстония, Франция, Дания.

Напомним, в конце декабря прошлого года Китай сообщил в ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в мегаполисе Ухань. На сегодня зафиксировано более 83 тыс заболевших, из которых 36 тыс человек полностью изличилось.