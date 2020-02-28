Рынок ускорил падение

Все попадало

В четверг, 27 февраля 2020 года, торги на российском фондовом рынке завершились резким обвалом котировок. Так, индекс МосБиржи к 18:50 мск рухнул на 3,37% и составил 2915,84 пункта, а индекс РТС к этому же времени обвалился на 5,13%, до 1386,20 пункта. Негатива добавили подешевевшая нефть и негативный внешний фон.

Но то положение, что сложилось на Московской бирже сегодня, 28 февраля, не идет в сравнение и со вчерашним падением. На 13.20 индекс Мосбиржи упал к отметке 2763,44, на -5,04% к значению предыдущего торгового дня. РТС упал на 6,35%. Растет, естественно, только индекс волатильности — RVI, значение которого на указанный час превзошло вчерашнее на 45%...

Мировые рынки накануне продолжают падать на фоне опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики. Это также является основной причиной бегства инвесторов из рисковых активов. Российскому фондовому рынку негатива вполне могло добавить тревожное положение в Сирии на границе Турцией, усублявшееся все последнее время и резко осложнившееся ночью.

Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно, японские индексы упали более чем на 2%, тогда как европейские фондовые индикаторы весь день демонстрировали существенное падение.

Котировки фьючерсов на индексы США снижались с утра, отмечает Finmarket . Нефтяные цены также продолжали падать после того, как днем ранее они завершили торги на минимальных отметках за последние 13 месяцев. Днем цены на нефть усилили падение, к вечеру теряли в моменте более 4%. Перед закрытием российского рынка акций за баррель Brent давали 51,2 доллара, за WTI - 46,1 доллара. В результате акции Сбербанка упали на 3,16%, «Газпрома» — на 3,23%, ВТБ — на 3,9%, ЛУКОЙЛа — на 4,1%, «Роснефти» — на 4,9%, «Мечела» — на 8%.

Давление будет расти

Распродажи на российском фондовом рынке носят лавинообразный характер, но так было всегда, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. В этот раз отечественные биржи долго держались в стороне от общей паники, но когда покатился снежный ком, не устояли. Индекс МосБиржи к концу февраля упал к минимумам от 6 декабря 2019 года.

Еще 2-3% снижения — и весь зимний позитив будет нивелирован, отмечает аналитик. Техническая картина не исключает возможности отскока к 3000 пунктов, если позволит внешний фон, и тогда возможны варианты: при наличии повода инвесторы смогут реализовать разворот движения к 3100 пунктам. Или, если рынок не удержится у психологически значимых отметок, «медведи» двинут его к 2800 пунктам без проблем. Ключевая причина происходящего — высокая перекупленность рынков капитала ранее и яркий спекулятивный повод в виде коронавируса.

«Мы видим, что сильные макроэкономические показатели не спасли российский рынок от волатильности, вызванный негативными мировыми новостями, повлекшими за собой снижение цен на энергоресурсы и рисковые активы, – говорит глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. — Рубль отреагировал, как и другие валюты развивающихся рынков, зависимых от цен на энергоресурсы».

В случае усиления давления на мировые котировки энергоносителей и дальнейшей эскалации негативного сценария с короновирусом мы вполне можем увидеть дальнейшее ослабления рубля и рублевых активов (акций, облигаций российских эмитентов и ОФЗ), считает аналитик. По его мнению, давление на российский рынок в этом году будет расти учитывая также вполне вероятное усиление геополитических рисков, связанное с ожесточенной борьбой на выборах президента США, также не стоит сбрасывать со счетов дело MH-17, которое начнет рассматриваться в марте этого года в Гааге, российский рынок также может реагировать на этот процесс.

Хорошая новость в том, что хуже пока сделать сложно

Ключевые факторы, влияющие на сырьевой и фондовый рынок в первом квартале, – это активизация долговой эмиссии в США, информация о неопределенности в отношении регулирования рынка деривативов в ЕС и техническая реакция американских фондовых рынков на сравнительно активный рост капитализации, заметно опередивший показатели динамики реальной экономики в последние месяцы. Как полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, во втором квартале сократится объем американской долговой эмиссии, что снизит риски формирования «заказа» на негативную рыночную информацию, способствующую повышению спроса на низкую доходность.

В КНР проводятся меры, направленные на расширение доступа иностранных инвесторов на рынок при поддержке крайне важных изменений в монетарной политике, напоминает эксперт. Это обстоятельство является свидетельством наличия значительного спроса на инвестиции в сравнительно высоко рискованные активы. Ключевая позитивная новость из Китая последних дней – запуск пилотной программы торговли фьючерсами на гособлигации КНР. Эта программа способна существенно расширить круг потенциальных инвесторов долгового рынка КНР и предполагает – для снижения рисков – проведения мер по ремонетизации экономики.

Мы наблюдаем эти процессы в последние кварталы, констатирует Александр Осин. Денежная база в КНР растет сравнительно высокими темпами по отношению к денежным агрегатам, ВВП. Это, в свою очередь, традиционно отыгрывается снижением оценочных кредитно-инфляционных рисков, улучшением динамики финансовых рынков Китая в среднесрочном периоде. По мнению аналитикка, указанные выше факторы могут постепенно занять доминирующие позиции в информационном поле после завершения периода активной долговой эмиссии в США в первом квартале, что приведет к возобновлению стабильного роста на сырьевом рынке.

Текущее влияние падения цен на нефть на экономику представляется ограниченным, говорит Александр Осин. Россия уже живет при 40 долларах за баррель экспортной нефти. Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными, и за их счет формируется ФНБ. В свою очередь, средства ФНБ изымаются из экономики.

Более того, валюту для пополнения ФНБ Минфин не покупает на открытом рынке. При росте ФНБ Банк России просто перераспределяет имеющиеся у него ЗВР в пользу Минфина. Увеличения ЗВР, которое создает потенциал для роста денежной базы и повышения монетизации экономики, не происходит. В условиях цены на нефть, фактически для экономики, 40 долларов (и даже ниже учитывая жесткие монетарно-налоговые и законодательные условия в РФ, сохраняющиеся вопреки спаду) закономерно имеем перманентный застой с темпами роста ВВП близи 0%.

Падение цен не нефть еще на 25-30% от текущего уровня не приведет к принципиальным изменениям в экономической или социальной ситуации, поменяется лишь поведение властей и политика регуляторов, уверен Александр Осин. Для примера: цены на нефть в 2014 году падали на 44%, схожее и большее падение наблюдалось в 1998 и 2008 году. Ответом – как показывает практика - служат меры, направленные на стимулирование роста за счет имеющихся ресурсов и вопреки отсутствию поступлений от сырьевых рынков.

Происходит докапитализация банков и помощь заемщикам, происходит сокращение налогов на производство и предоставление льготных займов промышленности, происходит административное ограничение спекуляций на финансовых рынках, развивается система государственного планирования и регулирования. При циклическом возобновлении роста глобального спроса на риск, это отыгрывается резким ускорением ВВП. Проблема в том, заключает Александр Осин, что государство быстро «забывает» про меры, показавшие себя эффективными при преодолении кризиса, и снова начинает проводить прежнюю, показавшую низкую эффективность политику.