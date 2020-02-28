Зимняя скорость от Audi

Несмотря на аномально теплую зиму, компания Audi провела в Сочи финал своего традиционного любительского чемпионата по горным лыжам Audi quattro Winter Cup. В мире немецкая автомобильная марка уже почти десять лет Audi выступает партнером Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS, в России Audi устраивает любительский турнир по горным лыжам уже в четвертый раз.

В соревнованиях могут принять участие владельцы автомобилей премиальных брендов, которые соревнуются на предварительных этапах в разных городах. Программу чемпионата Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который состоялся 1 февраля 2020 года на горнолыжном курорте в спортивно-развлекательном парке «Волен». Второй отборочный этап прошел в парке «Игора» под Санкт-Петербургом. Третий отборочный тур и финальная гонка Audi quattro Winter Cup 2020 состоялись в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Всего в соревнованиях приняли участие более 400 любителей зимних видов спорта. Победители турнира получили возможность представлять Россию на финале международного турнира Audi quattro Ski Cup, который пройдет в Австрии с 13-15 марта 2020 года. Принявший участие в турнире корреспондент журнала «Эксперт» занял в сочинском этапе соревнований шестое место.

Также гости и участники мероприятия смогли познакомиться с популярной новинкой -- компактным купе-кроссовер Audi Q3. Модель второго поколения отличается броским дизайном, она стала более просторной и универсальной. Одновременно кроссовер получил полностью цифровую концепцию отображения данных и управления, широкий набор информационно-развлекательных систем, инновационные ассистирующие системы. По итогам января марка Audi продала в России 879 автомобилей, что на 2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.