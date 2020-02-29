Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом погоды на лето-2020

Не успела ещё закончится зима, которая преподнесла огромное количество климатических сюрпризов, завтра стартует календарная весна, обещающая стать также богатой на природные катаклизмы, а синоптики уже публикуют свои долгосрочные прогнозы на лето-2020. Согласно предварительным данным метеорологов, с июня по август россиян ждут температурные качели, перепады атмосферного давления, жара, которая будет сменяться периодами похолоданий, а также сильные дожди и ураганы.

Прогноз погоды на июнь-2020

По прогнозу синоптиков, климатическое лето в этом году наступит в нашей стране немного раньше календарного. Как предполагают метеорологи, жителей большинства российских регионов последняя декада последнего месяца календарной весны порадует тёплой погодой. При этом на морских курортах Крыма и Краснодарского края в конце мая будет уже по-летнему жарко – в дневные часы на солнце воздух будет прогреваться до плюс 29-30.

Однако специалисты предупреждают, что в первых числах июня на территории большей части Европейской России начнутся дожди, усилится ветер. В частности, по прогнозу синоптиков, в Ялте с 1 по 15-16 июня в светлое время суток погодные градусники не покажут выше 17-19. Аналогичная климатическая обстановка ожидается в Сочи и Новороссийске. Здесь прогнозируются мощные дожди и шторм на море.

Жителей Москвы и Санкт-Петербурга синоптики также удивили прогнозом на первый месяц календарного лета-2020. В двух российских столицах в июне ожидается дефицит осадков и сухая, а местами даже жаркая погода – в первой половине месяца столбики термометров в Москве и СПб поднимутся до плюс 20-25. После 20 июня и вовсе ожидается плюс 27-30.

Погода в июле-2020. Прогноз синоптиков

По-настоящему заявит о своих правах лето-2020 в июле. В этом месяце, по прогнозу синоптиков, даже в регионах Сибири и Дальнего Востока будет комфортная погода. Например, в Новосибирской области и Алтайском крае почти весь июль средний температурный фон будет держаться на уровне плюс 25-26. А в Красноярском крае, Амурской области и Хабаровском крае метеорологи обещают до 30 градусов выше нуля.

В районах, удалённых от моря, в июле-2020, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 23-28. Зато на побережье Охотского моря и на Курилах будет холодно. Здесь температура во втором месяце календарной весны не поднимется выше плюс 12-15, пройдут сильные ливни. Кроме того, на прибрежные районы могут обрушаться ураганы и даже тайфуны.

Очень жарко будет на юге страны. По прогнозу синоптиков, летний зной ожидается на Кубани и в Крыму, в Дагестане и Чечне, а также и Центральном федеральном округе и на северо-западе. Здесь к середине июля дневные показатели могут достигать плюс 31-33. Местами будут идти сильные дожди, которые будут сопровождаться ураганами и раскатами грома. При этом мощные ветра, по прогнозу синоптиков, пронесутся по всей Центральной России.

Прогноз погоды на август-2020

Ураганы на фоне 30-40-градусной жары ожидаются почти на всей территории страны и в августе-2020. По прогнозу синоптиков, аномальный зной ожидается в Ставропольском крае, в Татарстане, Мордовии, Башкирии, а также в Самарской, Нижегородской, Воронежской, Белгородской, Калининградской, Тверской и Ярославской областях.

Примерно с середины августа на всей Русской равнине начнутся классические температурные качели, особенно существенные перепады будут между дневным и ночным температурным фоном. Так в Москве, Суздале, Ярославле, Владимире, Калининграде и Санкт-Петербурге в 20-х числах августа в светлое время суток ещё относительно жарко – плюс 25, зато ночью - уже всего плюс 10. Кроме того, возможны перепады атмосферного давления и обильные дожди.

Конец августа принесёт в Россию уже стабильную прохладу и новую порцию осадков. Например, в Приморье, Сибири и на Урале погодные градусники покажут плюс 10-15. В Москве же, по прогнозу синоптиков, календарное лето завершится мощными ливнями, грозами и ураганом.

Но, как в очередной раз напоминают метеорологи, относиться к долгосрочным прогнозам погоды нужно критически – их достоверность в процентном соотношении мала, поэтому в дальнейшем прогнозы на предстоящее лето будут ещё неоднократно корректироваться.