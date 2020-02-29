Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом погоды на лето-2020

Москва, 29.02.2020
  • Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом погоды на лето-2020

Артем Геодакян/ТАСС

Не успела ещё закончится зима, которая преподнесла огромное количество климатических сюрпризов, завтра стартует календарная весна, обещающая стать также богатой на природные катаклизмы, а синоптики уже публикуют свои долгосрочные прогнозы на лето-2020. Согласно предварительным данным метеорологов, с июня по август россиян ждут температурные качели, перепады атмосферного давления, жара, которая будет сменяться периодами похолоданий, а также сильные дожди и ураганы.

Прогноз погоды на июнь-2020

По прогнозу синоптиков, климатическое лето в этом году наступит в нашей стране немного раньше календарного. Как предполагают метеорологи, жителей большинства российских регионов последняя декада последнего месяца календарной весны порадует тёплой погодой. При этом на морских курортах Крыма и Краснодарского края в конце мая будет уже по-летнему жарко – в дневные часы на солнце воздух будет прогреваться до плюс 29-30.

Однако специалисты предупреждают, что в первых числах июня на территории большей части Европейской России начнутся дожди, усилится ветер. В частности, по прогнозу синоптиков, в Ялте с 1 по 15-16 июня в светлое время суток погодные градусники не покажут выше 17-19. Аналогичная климатическая обстановка ожидается в Сочи и Новороссийске. Здесь прогнозируются мощные дожди и шторм на море.

Жителей Москвы и Санкт-Петербурга синоптики также удивили прогнозом на первый месяц календарного лета-2020. В двух российских столицах в июне ожидается дефицит осадков и сухая, а местами даже жаркая погода – в первой половине месяца столбики термометров в Москве и СПб поднимутся до плюс 20-25. После 20 июня и вовсе ожидается плюс 27-30.

Погода в июле-2020. Прогноз синоптиков

По-настоящему заявит о своих правах лето-2020 в июле. В этом месяце, по прогнозу синоптиков, даже в регионах Сибири и Дальнего Востока будет комфортная погода. Например, в Новосибирской области и Алтайском крае почти весь июль средний температурный фон будет держаться на уровне плюс 25-26. А в Красноярском крае, Амурской области и Хабаровском крае метеорологи обещают до 30 градусов выше нуля.

В районах, удалённых от моря, в июле-2020, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 23-28. Зато на побережье Охотского моря и на Курилах будет холодно. Здесь температура во втором месяце календарной весны не поднимется выше плюс 12-15, пройдут сильные ливни. Кроме того, на прибрежные районы могут обрушаться ураганы и даже тайфуны.

Очень жарко будет на юге страны. По прогнозу синоптиков, летний зной ожидается на Кубани и в Крыму, в Дагестане и Чечне, а также и Центральном федеральном округе и на северо-западе. Здесь к середине июля дневные показатели могут достигать плюс 31-33. Местами будут идти сильные дожди, которые будут сопровождаться ураганами и раскатами грома. При этом мощные ветра, по прогнозу синоптиков, пронесутся по всей Центральной России.

Прогноз погоды на август-2020

Ураганы на фоне 30-40-градусной жары ожидаются почти на всей территории страны и в августе-2020. По прогнозу синоптиков, аномальный зной ожидается в Ставропольском крае, в Татарстане, Мордовии, Башкирии, а также в Самарской, Нижегородской, Воронежской, Белгородской, Калининградской, Тверской и Ярославской областях.

Примерно с середины августа на всей Русской равнине начнутся классические температурные качели, особенно существенные перепады будут между дневным и ночным температурным фоном. Так в Москве, Суздале, Ярославле, Владимире, Калининграде и Санкт-Петербурге в 20-х числах августа в светлое время суток ещё относительно жарко – плюс 25, зато ночью - уже всего плюс 10. Кроме того, возможны перепады атмосферного давления и обильные дожди.

Конец августа принесёт в Россию уже стабильную прохладу и новую порцию осадков. Например, в Приморье, Сибири и на Урале погодные градусники покажут плюс 10-15. В Москве же, по прогнозу синоптиков, календарное лето завершится мощными ливнями, грозами и ураганом.

Но, как в очередной раз напоминают метеорологи, относиться к долгосрочным прогнозам погоды нужно критически – их достоверность в процентном соотношении мала, поэтому в дальнейшем прогнозы на предстоящее лето будут ещё неоднократно корректироваться.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Сирийский экзамен: будет ли Турция воевать с Россией?
      Ситуация в Сирии. Турция обратилась за помощью к НАТО, а также напрямую к Соединенным Штатам. По мнению Аккары, на нее было совершено нападение, а значит нужно активировать пункт Устава НАТО о коллективной обороне. К сожалению для Турции, от НАТО как организации они вряд ли добьются большего, нежели моральной поддержки. Скорее всего, Турция будет наносить какие-то удары по позициям сирийской армии. Весь вопрос в том, каков будет их масштаб? Перерастет ли он в полномасштабное вторжение? И тут многое будет зависеть от позиции Москвы.
    2. Олимпиаду в Токио могут отменить
      За недолгую историю современных Олимпиад, насчитывающую 125 лет, они отменялись только во время больших войн. Причем одна из отмененных Олимпиад должна была состояться в 1940 году в Токио, но так и не была проведена из-за Второй мировой войны и войны между Японией и Китаем.
    3. Презентация мюзикла «ШАХМАТЫ»
      В Театре МДМ прошла презентация российской постановки мюзикла «ШАХМАТЫ», премьера которого состоится 10 октября 2020 года. Впервые на публике были исполнены несколько номеров из мюзикла с русским текстом Алексея Иващенко, а также представлены 3D-модель декораций работы сценографа Николая Симонова и эскизы костюмов художника Марии Даниловой.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама