3 февраля Мосбиржа начинает торговать фьючерсами на газ

Фьючерса дождались, теперь надо ждать динамику

С 3 февраля 2020 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на природный газ, говорится в сообщении торговой площадки. Новый инструмент призван расширить возможности инвестирования российских инвесторов и их клиентов в глобальные товарные рынки.

Лот фьючерсного контракта составит 100 MMBtu (100 млн британских тепловых единиц). Котировки выставляются в долларах за MMBtu, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Одновременно будут торговаться контракты с семью сроками исполнения, с марта по сентябрь 2020 года. Торговый код – NG.

В качестве цены исполнения будет использоваться цена фьючерса на природный газ Henry Hub, который торгуется на Чикагской товарной бирже. Данный контракт является общепризнанным международным бенчмарком на природный газ и третьим по объему торгов товарным контрактом в мире.

Управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич назвал товарные деривативы наиболее динамично растущим сегментом срочного рынка биржи, за минувший год выросшим на треть, до 28 трлн рублей. А старт торгов производными на газ, по его словам, «является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам».

Запуск торговли фьючерсами на природный газ — давно ожидаемое событие, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. То, что в качестве базового актива выбран именно газ Henry Hub, логично, так как это один из самых ликвидных активов на мировом товарном рынке, плюс он хорошо дополнит «ассортимент» срочного рынка ММВБ, встав в один ряд с фьючерсами на нефть Brent и золото.

В целом это позволит привлечь дополнительную ликвидность на отечественный рынок, уверена Екатерина Крылова. Рынок природного газа не менее интересен для торговли, чем нефтяной, хотя с учетом достаточно сложной в данный момент конъюнктуры, особой динамичности торговли данным контрактом ожидаем не следует: газ на хабе Henry Hub торгуется уже ниже 2 долл./млн БТЕ на фоне теплой зимы и переполненных хранилищ.

Зачем это нужно

Фьючерсы на природный газ — это один из инструментов на пути создания биржевого ценообразования на этот ресурс, уверен главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. В условиях, когда мировые цены на топливо значительно снижаются (в течение 2019 года цены снизились более чем на 30%), добывающим компаниям необходимо сохранить определенный уровень доходности. Газовая биржа в России работает уже достаточно давно, но на небольших объемах торгов (10-20 млрд кубометров в год), а заявленный ММВБ объем привлечет большее количество игроков и их средства.

Таким образом, отмечает эксперт, фьючерсы на природный газ, запускаемые на ММВБ — это способ поддержать экономическое состояние «Газпрома», который сейчас все больше теряет прибыль. Привлечение игроков на биржу позволит поддержать цены на газ, падающие на мировых рынках. Также фьючерсы как биржевой инструмент позволяют определять стоимость акций крупных производителей голубого топлива («Газпрома» и НоваТЭК).

Контракты на природный газ — общепризнанно сложный биржевой инструмент, поскольку цены на него тяжело поддаются фундаментальному анализу, указывает, в свою очередь, шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. В частности, на фоне определенно наблюдаемого в мире затоваривания сжиженным газом, мало кто из специалистов ожидал и смог предсказать очень краткий всплеск котировок практически в полтора раза: до 4,85 доллара за млн БТЕ в ноябре 2018 года.

А также и последующий очень быстрый шлейф падения, в результате которого цены пришли к сегодняшним уровням ниже 2 долларов за млн БТЕ. Большинство же поставочных контрактов на сжиженный газ для российских предприятий заключается по уже фиксированной цене, а международные контракты более долгого действия на трубопроводный газ по прозрачно прописанным ценовым формулам.

Поэтому, считает аналитик, интересен новый инструмент будет, скорее всего, долгосрочным хеджерам: не инвесторам чисто финансового толка, а реально зависящим от поставок газа предприятиям, которые смогут подстраховать таким образом свои будущие контракты на поставки от нежелательных ценовых скачков. Это общепринятая в мире практика, ради которой изначально вообще и были придуманы фьючерсные контракты.

Эта же история относится, например, и к сельхозпроизводителям, поэтому на российских биржах нужны не только инструменты, популярные в среде инвесторов и спекулятивных игроков, но и как можно больше видов доступных товарных контрактов, необходимых для эффективного планирования деятельности всеми субъектами экономических отношений, полагает Пётр Пушкарёв. Это нужно, чтобы они могли защититься от изменений ценовой конъюнктуры непосредственно через рублёвые инструменты, а не обязательно искать для этого выход на западные площадки, где аналогичные инструменты давно имеются и развиты.