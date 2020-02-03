Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

Согласно опросу ВЦИОМ, около 80% россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом страны Владимиром Путиным, пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования.

Как говорится в документе, наибольшее одобрение граждан России получили социальные инициативы Путина. Так 91% выступает за закрепление в Конституции обязательной регулярной индексации пенсий и других социальных выплат. Почти столько же опрошенных (91%) положительно отнеслись к предложению внести в главный закон страны требований к уровню МРОТ.

87% граждан поддержали увеличения срока оседлости кандидата в президенты с 10 до 25 лет, сообщает издание. 81% респондентов выступили за предоставление Конституционному суду возможностей проверки законопроектов. За запрет иностранного гражданства для чиновников высшего звена выступают 68% опрошенных. 66% россиян положительно отнеслись к исключению из Конституции слова «подряд». Уточняется, что в большинстве своем инициативы президента страны поддерживали респонденты старше 35 лет.

Принимать поправки глава государства предложил путем голосования за «пакет» в целом. Ориентировочно голосование пройдет в апреле текущего года.